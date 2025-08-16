Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
baleset

Szörnyű dráma az M5-ösön: több gyerek is megsérült

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az M5-ös autópályán történt súlyos ütközésben heten sérültek meg, köztük négy gyermek. A baleset miatt óriási torlódás alakult ki a főváros felé vezető szakaszon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetautópályaKecskemétcsaládszemélyautó

Több embert kórházba kellett vinni azután, hogy baleset történt az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyháza közelében - írja a Delmagyar.hu.

A baleset következtében a kisbusz több száz métert sodródott
A baleset következtében a kisbusz több száz métert sodródott
Fotó: Donka Ferenc

Egy bolgár rendszámú kisbusz Kecskemét felé haladt, amikor egy nagy sebességgel érkező autó hátulról belerohant. Az óriási erejű ütközésben a kisbusz mintegy 600 méteren át sodródott, majd lehajtott az útról, áttörte a vadkerítést, az árokba csapódott, végül egy szántóföldön megállt.

Lezárták az autópályát a baleset miatt

A balesetben összesen heten sérültek meg, köztük négy gyermek. 

Három kicsit és két férfit a mentők kórházba vittek, míg egy édesanya a két gyermekével a helyszínen maradt.

A BMW a szalagkorlátnak ütközött, majd az árok szélén állt meg. Az autóban utazó nőt és a gyerekét is kórházba kellett vinni, míg a férfi, az édesapa, egy másik gyerek és a család kutyája a helyszínen maradt. A mentést a kiskunfélegyházi tűzoltók végezték, akik áramtalanították a járműveket. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki Budapest felé.

Egy rejtélyes karambol okozott fennakadást Nyíregyházán. Sokan súlyosan megsérültek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!