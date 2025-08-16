Hírlevél

baleset

Már nem számoljuk a baleseteket – elaludt a sofőr, kigyulladt egy autó az M5-ösön

1 órája
Egy család életét sodorta veszélybe egy román férfi az M5-ös autópályán. A baleset azért történt, mert ő elaludt vezetés közben.
balesetautóbanM5-össofőrcsaládveszély

Csodával határos módon senki sem sérlt meg abban a balesetben, amely szombaton történt az M5-ös autópályán, Kecskemét közelében – írja a Delmagyar.hu.

A baleset után kigyulladt autót porral oltóval fékezték meg
A baleset után kigyulladt autót porral oltóval fékezték meg
Fotó: Donka Ferenc

Egy nagy sebességgel haladó autó hátulról belerohant egy utánfutót vontató kocsiba a Budapest felé vezető oldalon. 

Az ütközéstől a vontatmány leszakadt, a jármű pedig az árokba borult, míg a nekiütköző autó kigyulladt. A tüzet a közelben haladó sofőrök porral oltóval megfékezték.

Baleset az M5-ösön Kecskemét közelében

A román rendszámú autóban egy család utazott két gyermekkel. 

A sofőr a helyszínen elismerte, hogy elaludt a volánnál, mielőtt nekicsapódott volna az előtte haladónak. 

A balesetet hat ember élte át, köztük két gyerek. Mindkét autó utasait megvizsgálták a mentők, nem sérültek meg.

A kiskunfélegyházi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a belső sávban maradt autót pedig a leállósávba tolták. Az újabb baleset miatt a főváros irányába haladó kocsisor még jobban feltorlódott.

Egy rejtélyes karambol okozott fennakadást Nyíregyházán. Többen súlyosan megsérültek.

 

