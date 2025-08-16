Már nem számoljuk a baleseteket – elaludt a sofőr, kigyulladt egy autó az M5-ösön

Csodával határos módon senki sem sérlt meg abban a balesetben, amely szombaton történt az M5-ös autópályán, Kecskemét közelében – írja a Delmagyar.hu.

A baleset után kigyulladt autót porral oltóval fékezték meg

Fotó: Donka Ferenc

Egy nagy sebességgel haladó autó hátulról belerohant egy utánfutót vontató kocsiba a Budapest felé vezető oldalon.

Az ütközéstől a vontatmány leszakadt, a jármű pedig az árokba borult, míg a nekiütköző autó kigyulladt. A tüzet a közelben haladó sofőrök porral oltóval megfékezték.

Baleset az M5-ösön Kecskemét közelében

A román rendszámú autóban egy család utazott két gyermekkel.

A sofőr a helyszínen elismerte, hogy elaludt a volánnál, mielőtt nekicsapódott volna az előtte haladónak.

A balesetet hat ember élte át, köztük két gyerek. Mindkét autó utasait megvizsgálták a mentők, nem sérültek meg.

A kiskunfélegyházi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a belső sávban maradt autót pedig a leállósávba tolták. Az újabb baleset miatt a főváros irányába haladó kocsisor még jobban feltorlódott.

Egy rejtélyes karambol okozott fennakadást Nyíregyházán. Többen súlyosan megsérültek.