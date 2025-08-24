Négy autó ütközött össze az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalának a 100. kilométerénél, Siófoknál vasárnap délután – írta meg a Bors a katasztrófavédelem oldala alapján. Egy ráfutásos balesetben érintettek az autók.

Újabb baleset az M7-esen: tömegkarambol Siófoknál (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

A helyszínre a siófoki hivatásos tűzoltók siettek segíteni. A raj megszüntette a forgalmi akadályt, de az érintett szakaszon még araszol a sor, akkora a dugó.

Baleset három autópályán, tömegkarambol Hegyeshalomnál

Egész nap egymást érték a balesetek az egész országban.

Az M1-es autópálya már reggel esett, aztán még két baleset történt ott, még egy tömegkarambol is Hegyeshalomnál. Akárcsak Siófokról, az M3-as autópályáról is egy ráfutásos balesetről érkezett hír.

Kerekharasztnál egy autó belecsúszott egy kamionba Nyíregyháza felé, a kocsi sofőrje nem élte túl.

A halálos balesetről, vagyis kamion alá csúszott autóról készített fotókat itt nézheti meg. Az M7-es autópályán már korábban is történt baleset, de más miatt is egész nap hatalmas volt a dugó. Az M4-es autóúton pedig Monorierdőnél adott munkát a tűzoltóknak egy sérüléssel járó baleset.