Megszólalt a bonyhádi baleset egyik érintettje – életveszélyben a motoros

Vasárnap súlyos közlekedési baleset történt Bonyhádon, amikor egy autó és egy motor ütközött össze. A motoros életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrség gondatlan közúti baleset okozása miatt indított eljárást - írja a Teol.hu.

A bonyhádi baleset helyszínén dolgoztak a mentők és a rendőrök

Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A hatóság elsődleges tájékoztatása szerint a gépkocsivezető balra akart bekanyarodni egy áruház parkolójába, ám nem adott elsőbbséget a szemből érkező motorosnak, aki egyenesen haladt tovább. Az ütközés következtében a motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Baleset körülményei és első beszámolók

A portálunknak nyilatkozó sofőr azt állítja, szabályosan készült a kanyarodásra: lehúzódott a terelővonalhoz, lassított, majd megállt. Úgy véli, a motoros nagy sebességgel érkezett, és fékezés nélkül csapódott az autó elejébe. Hozzátette, számára szokatlan volt, hogy a motoros az úttest közepén közlekedett.

Ezzel szemben a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság eddigi vizsgálata arra jutott, hogy az autó vezetője hibázott. Közleményükben így fogalmaztak:

„A sofőr balra akart kanyarodni az egyik áruház parkolójába, de nem adott elsőbbséget a szemből, egyenesen továbbhaladó motorosnak. A manőver közben a két jármű összeütközött.“

A motoros családja is megszólalt

A súlyosan sérült férfi felesége elmondta, hogy férje egy beteg rokonhoz indult Bátaszékre, amikor a baleset bekövetkezett. Kezdetben nem tudták, mennyire súlyos a helyzet, később azonban a rendőrségtől kapták a hírt: életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A nyomozás továbbra is folyamatban van, a hatóság vizsgálja a pontos körülményeket és a felelősséget.