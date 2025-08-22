Kamion alá szorult egy biciklis, életveszélyben a férfi

Péntek délelőtt súlyos baleset történt Celldömölkön, a Dr. Géfin Lajos téren: kamion gázolt el egy biciklist. Az első információk szerint a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak - írja Vaol.hu.

A baleset helyszínén a mentők és a tűzoltók dolgoznak a biciklis kiemelésén

Fotó: Horváth Istvánné

Baleset a Dr. Géfin Lajos téren: kamion és biciklis ütközött

A baleset a kamion jobbra kanyarodása közben történt: a biciklis a jármű elé került, és a sofőr nem vette észre, így a biciklis a kamion első kereke alá szorult. A helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak, a mentőhelikopter pedig már leszállt a téren.

Súlyos baleset történt Celldömölkön, ahol kamion gázolt biciklist.

Fotó: Horvath Balazs

A sérült életveszélyes állapotban van, súlyos medence- és lábsérüléseket szenvedett - írta a Vaol.hu, amely helyszíni videót és képgalériát is közzétett az esetről.

