Sokkoló videó: így csapódott be az orosz rakéta a munkácsi gyárba

Kamion alá szorult egy biciklis, életveszélyben a férfi

Péntek délelőtt a Dr. Géfin Lajos téren súlyos esemény történt, amely azonnal riasztotta a mentőket és a tűzoltókat. A baleset során a biciklis a kamion első kereke alá szorult, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Péntek délelőtt súlyos baleset történt Celldömölkön, a Dr. Géfin Lajos téren: kamion gázolt el egy biciklist. Az első információk szerint a biciklis olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak - írja Vaol.hu.

A baleset helyszínén a mentők és a tűzoltók dolgoznak a biciklis kiemelésén
Fotó: Horváth Istvánné

Baleset a Dr. Géfin Lajos téren: kamion és biciklis ütközött

A baleset a kamion jobbra kanyarodása közben történt: a biciklis a jármű elé került, és a sofőr nem vette észre, így a biciklis a kamion első kereke alá szorult. A helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak, a mentőhelikopter pedig már leszállt a téren.

Fotó: Horvath Balazs

A sérült életveszélyes állapotban van, súlyos medence- és lábsérüléseket szenvedett - írta a Vaol.hu, amely helyszíni videót és képgalériát is közzétett az esetről.

Két halálos áldozatot követelt a 471-es úton történt tömegbaleset. Tizenkét sérültet szállítottak kórházban.

 

