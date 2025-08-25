Hírlevél

Rendkívüli

hátter

A csatorna mélyére merült az autó, benne a sofőrrel és a kutyával

Egy autó sodródott le az útról, majd a vízelvezető csatornában kötött ki, ahol utasa és annak kutyája életét vesztette. A mentők és a búvárok rendkívül nehéz körülmények között emelték ki a holttestet és a balesetet szenvedett járművet.
hátterbaleset csatornajárműéletáldozatBugyiholttestbúvárszemélygépkocsi

Tragikus baleset történt Bugyi közelében: egy személygépkocsi lesodródott az útról és a vízelvezető csatornába került. Az autó utasa a helyszínen életét vesztette – írja a Szon.hu.

A baleset helyszínén dolgoztak a mentők és búvárok
A baleset helyszínén dolgoztak a mentők és búvárok
Fotó: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok Facebook-oldala

Baleset a vízelvezető csatornában

A mentőegységek és a búvárok rendkívül nehéz körülmények között dolgoztak, mire sikerült a járművet és az áldozatot a vízből kiemelni. A víz több mint két méter mély volt, az Ürbőpusztai csatorna viszonylag sebes sodrású. A férfi holtteste mellett egy kutya élettelen testét is kiemelték a járműből – írta a Szoljon.hu.

Annak a sofőrnek viszont óriási mázlija volt, akinek a figyelme csak egy pillanatra kalandozott el, és az autópályán egy kamionnak ütközött. Videón a különleges baleset, amelyet ide kattintva lehet megnézni

 

