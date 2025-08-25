A csatorna mélyére merült az autó, benne a sofőrrel és a kutyával

Tragikus baleset történt Bugyi közelében: egy személygépkocsi lesodródott az útról és a vízelvezető csatornába került. Az autó utasa a helyszínen életét vesztette – írja a Szon.hu.

A baleset helyszínén dolgoztak a mentők és búvárok

Fotó: ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok Facebook-oldala

Baleset a vízelvezető csatornában

A mentőegységek és a búvárok rendkívül nehéz körülmények között dolgoztak, mire sikerült a járművet és az áldozatot a vízből kiemelni. A víz több mint két méter mély volt, az Ürbőpusztai csatorna viszonylag sebes sodrású. A férfi holtteste mellett egy kutya élettelen testét is kiemelték a járműből – írta a Szoljon.hu.

