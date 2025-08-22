Roncsderbivé változtak a debreceni utak, egymást érték pénteken a balesetek

Balesetek egymás hegyén hátán, elképesztő, ami pénteken zajlott a cívisvárosban, és a napnak még nincsen vége. Szinte roncsderbivé változtak az utcák - számolt be róla a Haon.hu.

Balesetek sorozata Debrecenben Fotó: Vida Márton Péter/Haon.hu

A legutóbbi balesetben a 471-es főút 4-es kilométerszelvényénél két autó ütközött, az egyik autó annyira összetört, hogy a vezetőjét feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk a tűzoltóknak. A baleset helyszínén számos kép és videó készült, amely a Haon.hu-n megtekinthető.

A második balesetben három autó ütközött

A Kassai út Kurta utcai kereszteződésében három személygépkocsi ütközött össze, a járművekben összesen hét személy utazott, az egyik kocsit a debreceni hivatásos tűzoltóknak kellett áramtalanítani. A balesetről készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni!

A balesetek sorát péntek reggel a 4-es főúton, a 217-es km-nél történt havária nyitotta meg, a rendőrség tájékoztatása szerint ráfutásos baleset volt. Ki kellettt hívni a mentőket, egy gyermeken kívül két felnőtt is megsérült.

Az egyik legextrémebb baleset pénteken Celldömölkön történt: a szerencsétlenségben egy biciklis egy kamion első kereke alá szorult, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Ha kíváncsi a részletekre, kattintson az Origo-ra!

