Bedrogozva, jogsi nélkül, autót tört az ámokfutó

Debrecen belvárosában lekapcsoltak egy férfit tavaly augusztus végén, bevonták a vezetői engedélyét, mert az ellenőrzés során kiderült, bedrogozva ült a volán mögé. Az egyenruhások a 28 éves mezősasi lakost előállították és eljárást indítottak ellene. De a férfinak ez mit sem számított – írja a Haon. hu –, két nap múlva Törökszentmiklóson törte össze az autóját, majd gyorsan elhagyta a baleset helyszínét.

Baleset Törökszentmiklóson, a férfinak korábban már bevonták a vezetői engedélyét drogfogyasztás miat

Fotó: Police.hu/Haon.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása, járművezetés bódult állapotban, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt folytatott eljárást vele szemben. A rendőrök az eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat megküldték az ügyészségnek – írja a hajdú-bihari hírportál.

Nyitókép:Police.hu/Haon.hu