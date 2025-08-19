Különös baleset: lerobbant az autó, majd tört-zúzott a városban

Különös baleset történt kedd reggel Pakson. Egy autós a Penny Market parkolójában próbált elindulni, ám járműve nem indult be - írja a Teol.hu.

A paksi baleset után két kandeláber is kidőlt az út mentén

Fotó: TVMRFK

Baleset a paksi parkolóban

Az autót ezért betolták, azonban a sofőr hátramenetben hagyta a váltót, és hirtelen nagy gázt adott. A kocsi nagy sebességgel megindult: előbb nekiütközött egy parkoló autónak, majd átsodródott az úton és felhajtott az útpadkára. A lendület egészen az út túloldalán álló egészségügyi intézményig vitte, ahol kidöntött két kandelábert, végül az épület lépcsőjénél állt meg.

A sofőr a balesetben súlyosan megsérült, őt kórházba szállították.

Az M1-esen is baleset történt, torlódásra lehet számítani.