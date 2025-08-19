Hírlevél

Rendkívüli

Svájc hihetetlen ajánlatot tett Putyinnak! Elfogadja az orosz elnök?

jármű

Különös baleset: lerobbant az autó, majd tört-zúzott a városban

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Egy meghökkentő eset játszódott le kedd reggel Pakson, amikor egy lefulladt autót próbáltak újra elindítani. A jármű azonban irányíthatatlanul megindult, és súlyos baleset lett a vége.
Különös baleset történt kedd reggel Pakson. Egy autós a Penny Market parkolójában próbált elindulni, ám járműve nem indult be - írja a Teol.hu.

A paksi baleset után két kandeláber is kidőlt az út mentén
A paksi baleset után két kandeláber is kidőlt az út mentén
Fotó: TVMRFK

Baleset a paksi parkolóban

Az autót ezért betolták, azonban a sofőr hátramenetben hagyta a váltót, és hirtelen nagy gázt adott. A kocsi nagy sebességgel megindult: előbb nekiütközött egy parkoló autónak, majd átsodródott az úton és felhajtott az útpadkára. A lendület egészen az út túloldalán álló egészségügyi intézményig vitte, ahol kidöntött két kandelábert, végül az épület lépcsőjénél állt meg.

A sofőr a balesetben súlyosan megsérült, őt kórházba szállították.

Az M1-esen is baleset történt, torlódásra lehet számítani.

 

