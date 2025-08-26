Hírlevél

ittas vezetés

Nem semmi, ami hétvégén Nógrádban zajlott, egymást érték a balesetek, részeg sofőrt is nyakon csíptek – videóval és fotókkal

Zajlott az élet Nógrádban, a rendőrök is csak kapkodták a fejüket, mennyi helyszínre kellett kivonulniuk. Súlyos balesetek sorozata, sokan megsérültek.
A Nool.hu számolt be a Nórád vármegyei mozgalmas hétvégéről. Egymást érték a balesetek, hat személy sérült meg a haváriákban.

baleset
Zajlott az élet az elmúlt hétvégén Nógrádban, egymást érték a súlyos balesetek, részeg sofőrt is fülön csíptek
Fotó: Police.hu/Nool

Az egyik baleset sofőrje ittas állapotban ült be a volán mögé, és további három személyt kaptak rajta ittas vezetésen.

Durva baleset Szécsény térségében

A 22-es főút 39. kilométerénél az Őrhalom felé vezető szakaszon két személyautó ütközött frontálisan vasárnap délután, a helyszínre a mentőket is riasztották. A mentés idejére az érintett úszakaszt teljes szélességében lezárták. A kiérkező tűzoltók áramtalanították a balesetező járműveket.

Elképesztő mázlija volt annak az autósnak, aki egy pillanatra elveszítette az ellenőrzést járműve felett. A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt, de így is nagyon brutális volt a baleset. Az ütközést egy kamera is rögzítette, amit az Origóra kattintva tud megtekinteni!

Nyitókép: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu


 

 

