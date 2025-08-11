Hírlevél

Rendkívüli

Halálos áldozatot is követelt a brutális erősségű földrengés Törökországban - rémisztő videók

személyautó

Megbirkózott a betonoszloppal a matt izomautó - helyszíni képek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nem indulhat baleset nélkül a hétfő sem, Mohácsnál betonoszlopot döntött ki egy autós. A baleset okai egyelőre tisztázatlanok, a helyszínre kiérkezett a katasztrófavédelem is.
Hétfőn a kora reggeli órákban egy személyautó eddig tisztázatlan okok miatt lesodródott az autóútról, és belecsapódott egy betonoszlopba. A baleset helyszínére kiérkező mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet – adta hírül a Bama.hu hozzátéve, hogy az érintett szakaszon  nagyjából reggel hat körül történt az ütközés. A portál oldalán több helyszíni kép is látható a szerencsétlenségről.

baleset
A baleset helyszínére siető mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet Fotó: Bama.hu

Az Újváros térségében történt baleset elszenvedője – egy szemtanú szerint – nagy valószínűséggel munkába siethetett, amikor elveszítette az ellenőrzését a járműve felett, és kidöntötte a betonoszlopot. 

Borítókép: Bama.hu

 

