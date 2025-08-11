Megbirkózott a betonoszloppal a matt izomautó - helyszíni képek

Hétfőn a kora reggeli órákban egy személyautó eddig tisztázatlan okok miatt lesodródott az autóútról, és belecsapódott egy betonoszlopba. A baleset helyszínére kiérkező mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet – adta hírül a Bama.hu hozzátéve, hogy az érintett szakaszon nagyjából reggel hat körül történt az ütközés. A portál oldalán több helyszíni kép is látható a szerencsétlenségről.

A baleset helyszínére siető mohácsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet Fotó: Bama.hu

Az Újváros térségében történt baleset elszenvedője – egy szemtanú szerint – nagy valószínűséggel munkába siethetett, amikor elveszítette az ellenőrzését a járműve felett, és kidöntötte a betonoszlopot.

Borítókép: Bama.hu