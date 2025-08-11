Baleset és gázömlés: embereket terelnek ki, lezárták a környéket!

Szegeden teljesen lezárták a Dorozsmai utat egy baleset miatt, miután egy kisteherautó ütközött egy furgonnal és egy személyautóval, majd kidöntött egy gázvezetéket. A sérült csőből szabadba áramlik a gáz, bár a gázszolgáltató szakemberei már csökkentették a nyomást - írja a Delmagyar.hu.

Tűzoltók és gázszolgáltatók dolgoznak a baleset helyszínén

Fotó: Török János

A jármű vezetője feltehetően rosszul lett, őt a kisteleki hivatásos tűzoltók emelték ki a teherautóból légzésvédő felszerelésben. A helyszínen százméteres védőzónát jelöltek ki, és megkezdték a környező épületek kiürítését.

Baleset okozott gázszivárgást és evakuálást Szegeden

Az eset a Dorozsmai út 14. számnál, a Bellamo Bútorház előtt történt. A Fonógyári út kereszteződésétől a Mol töltőállomásig mindkét irányban sávlezárás van érvényben, a forgalmat elterelik.

A beavatkozásban a kisteleki, szegedi, kiskunmajsai és szentesi hivatásos tűzoltók, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vesz részt. Két közeli üzletből körülbelül ötven embernek kellett elhagynia az épületet. Az MVM szakemberei a helyszínen dolgoznak a gázszivárgás megszüntetésén.

Mindenhol roncsok röpködtek, abban a balesetben, ami a 4-es főúton történt ott egy személyautó egy motorossal ütközött.

A cikkhez tartozó képgalériát az alábbi linken érheti el.