Most aztán igazán megroggyant az M3-as, kígyóznak a kocsisorok

A Heol.hu számolt be róla, hogy több kilométeres kocsisor torlódik az M3-as autópályán különböző munkálatok miatt. De ha ez még nem lenne elég, két baleset is fokozza a káoszt a sztrádán.

Baleset és felújítás miatt rogyott térdre az M3-as csütörtökön

Fotó: KZ/FMH/Heol.hu

Vásárosnamény irányában a 38-as és a 45-ös km között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalmat átterelték a belső sávba, illetve a szembe jövő forgalom belső sávjába. Budapest felé a külső és a leálló sáv is járható.

De ha ez még nem lenne elég, a csütörtöki délelőttön két baleset is súlyosbítja a helyzetet. Az egyik balesetben az M3-as Nyírmada felé vezető oldalán egy személygépkocsi ütközött a szalagkorlátba a 66-os és 67-es kilométerszelvény között. A kiérkező baktalórántházai tűzoltók áramtalanították a járművet, az érintett szakaszon a belső sávot lezárták. A baleset helyszínétől mintegy 400 méterre egy másik autó csúszott az árokba, ezt az autót is a tűzoltóknak kellett áramtalanítani.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Huszár Márk/Heol.hu)