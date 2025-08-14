Roncsderbi Nyíregyházán: úgy törték az autókat, mintha nem lenne holnap

A legnagyobb jóindulattal sem nevezhető szokványosnak mindaz, ami a szerdai napon zajlott Nyíregyházán. Baleset baleset hátán, egymás után törtek az autók Nyíregyháza különböző helyszínein. A Szon.hu munkatársai csak kapkodták a fejüket, annyi balesetről érkezett hír, hogy – kis túlzással – számolni sem bírták.

Csak kapkodjuk a fejünket, annyi baleset volt a szerdai napon Nyíregyházán Fotó: Bozsó Katalin/Szon.hu



A balesetek sorozatát a Kemecsei úti benzinkút és Tüzép közötti havária nyitotta meg. Három autó szaladt egymásba a Zsuzsanna utca közelében. Az előzetes híradások még két autóról szóltak, később derült ki, hogy hárman ütköztek. A kiérkező tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője tájékoztatta a hírportált, hogy a balesetben két középkorú nő sérült meg könnyebben, őket kórházba szállították.

A Kemecsei úti baleset következményei, két személyt kórházba szállítottak

Fotó: Bozsó Katalin/Szon.hu

Alig telt el pár óra, máris érkezett a hír az újabb balesetről. Két személygépkocsi karambolozott a Kállói út-Lujza utca kereszteződésében. Két mentőt is riasztottak a helyszínre, de szerencsére senkit sem kellett kórházba szállítani. Az anyagi kár viszont jelentős.

A délutáni időszakban folytatódott a balesetek sorozata

A Szegfű utcában két autó rohant egymásnak. Az Országzászló téren pedig egy motoros nekiütközött egy autó hátuljának. A balesetek elszenvedői egyik esetben sem szorultak kórházi ellátásra – informálta a Szon.hu-t Bordás Béla városgondnok.

A balesetekről készül fotókat itt tudja megtekinteni!

Sajnos nem minden baleset végződik olyan szerencsésen, mint a szerdai napon Nyíregyházán. Az Origo bemutatta Magyarország leghalálosabb útszakaszait, amelyeket ide kattinva tud szemrevételezni! A Központi Statisztikai Hivatal összesítette az utóbbi hat év baleseti statisztikáit. Ezek alapján kiderült, mely útszakaszon történt a legtöbb tragédia.

Borítókép (Fotó: Bozsó Katalin/Szon.hu)