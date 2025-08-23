Két súlyos baleset vetett véget július 11-én a béri offroad fesztiválnak, mindkettő a rendezvény második napján történt. A sérültekért mentőhelikopter is elindult, a gyorsan kiérkező szakszerű segítség miatt végül nem történt tragédia. A Dagonya Extrém Fesztivál szervezője most a Nool.hu-nak számolt be a részletekről. Abban, hogy több mint egy hónappal később szólaltak meg, valószínűleg az is szerepet játszik, hogy a rendőrség nyomoz a történtek miatt és a hatósági vizsgálat szempontjából problémás lehet, ha idő előtt látnak napvilágot bizonyos információk.

Baleset a Dagonya Extrém Fesztiválon: egy férfinak szétnyílt a homloka az ütközés következtében.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool

Baleset a fesztiválon

Az első szerencsétlenség 17 óra után történt az autós fesztivál területén, ahol egy 32 éves férfi felborult egy terepjáróval. A mellette ülő férfi súlyos fejsérülést szenvedett, érte mentőhelikopter is érkezett. Az autóban ült továbbá még egy 30 és egy 26 esztendős férfi is, akik könnyű sérüléseket szenvedtek a sofőrrel együtt - írta meg az Origo.hu is júliusban.

A második baleset 20 óra után történt nem sokkal: egy terepjáró ütközött quaddal eddig tisztázatlan okok miatt. A karambol nyomán egy 20 és egy 30 év körüli férfit szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel, stabil állapotban. A szervezők ezt követően lemondták a fesztivált, a kiállítók és a résztvevők távoztak. A rendezők azóta sem tudták visszatéríteni a befizetett jegyárakat, ám kompenzációt ígértek.

Súlyos sérülések a fesztiválon

Bencsok Péter, a rendezvény egyik szervezője a Nool.hu-nak elmondta, hogy már nyolc éve csinálják az eseményt, ám idén nem úgy alakult a fesztivál, ahogy azt tervezték. A két pénteki baleset nyomán a hatóság azt kérte tőlük, hogy fújják le az eseményt, így végül az aznapi bulit megtartották, de a szombati és vasárnapi napokat lemondták.

A balesetek nyomán a szervezők összepakoltak, és a szombati, valamint a vasárnapi napot már nem tartották meg.

Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool

A szervező kiemelte, az eseményen folyamatosan jelen volt a mentőszolgálat, saját biztonsági szolgálatuk és katasztrófavédő csapatuk is volt, így a hatóságokkal közösen tudtak beavatkozni a szerencsétlenségeknél. Bencsok Péter elmondta, az első balesetben résztvevők kezdők voltak, akik meg akarták pörgetni az autót, csakhogy a kerék beakadt vagy egy földbuckába vagy egy mély nyomba, és így felborultak.

Egyik férfi sem volt bekötve, így súlyos sérüléseket szenvedtek, főképp a sofőr, aki lefejelt valamit és szétnyílt a homloka. Őt mentőhelikopter vitte el.

– A másik balesetben két fiatal ült egy quadban bukósisak nélkül, és padlógázzal telibe belehajtottak egy álló autóba. Itt volt nyílt lábszártörés, kéztörés és egyéb sérülések is. Miután mindkét srácot elvitték a mentők, őket meg is műtötték. Mi úgy tudjuk, hogy már mindenki otthon van, sőt volt, aki már valamilyen fesztiválon fotózkodott, hogy ő ott bulizik – mesélte Bencsok Péter.