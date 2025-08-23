Hírlevél

Júliusban két súlyos szerencsétlenség is történt a Dagonya Extrém Fesztiválon. A szervezők végül a hatóságokkal együttműködve úgy döntöttek, a balesetek miatt lefújják a rendezvényt. A jegyek árát azóta sem térítették vissza. Az egyik szervező most megszólalt a történtekkel kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dagonya Extrém Fesztivál

Két súlyos baleset vetett véget július 11-én a béri offroad fesztiválnak, mindkettő a rendezvény második napján történt. A sérültekért mentőhelikopter is elindult, a gyorsan kiérkező szakszerű segítség miatt végül nem történt tragédia. A Dagonya Extrém Fesztivál szervezője most a Nool.hu-nak számolt be a részletekről. Abban, hogy több mint egy hónappal később szólaltak meg, valószínűleg az is szerepet játszik, hogy a rendőrség nyomoz a történtek miatt és a hatósági vizsgálat szempontjából problémás lehet, ha idő előtt látnak napvilágot bizonyos információk.

Baleset a Dagonya Extrém Fesztiválon: egy férfinak szétnyílt a homloka az ütközés következtében.
Baleset a Dagonya Extrém Fesztiválon: egy férfinak szétnyílt a homloka az ütközés következtében.
Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool

Baleset a fesztiválon

Az első szerencsétlenség 17 óra után történt az autós fesztivál területén, ahol egy 32 éves férfi felborult egy terepjáróval. A mellette ülő férfi súlyos fejsérülést szenvedett, érte mentőhelikopter is érkezett. Az autóban ült továbbá még egy 30 és egy 26 esztendős férfi is, akik könnyű sérüléseket szenvedtek a sofőrrel együtt - írta meg az Origo.hu is júliusban.

A második baleset 20 óra után történt nem sokkal: egy terepjáró ütközött quaddal eddig tisztázatlan okok miatt. A karambol nyomán egy 20 és egy 30 év körüli férfit szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel, stabil állapotban. A szervezők ezt követően lemondták a fesztivált, a kiállítók és a résztvevők távoztak. A rendezők azóta sem tudták visszatéríteni a befizetett jegyárakat, ám kompenzációt ígértek. 

Súlyos sérülések a fesztiválon

Bencsok Péter, a rendezvény egyik szervezője a Nool.hu-nak elmondta, hogy már nyolc éve csinálják az eseményt, ám idén nem úgy alakult a fesztivál, ahogy azt tervezték. A két pénteki baleset nyomán a hatóság azt kérte tőlük, hogy fújják le az eseményt, így végül az aznapi bulit megtartották, de a szombati és vasárnapi napokat lemondták. 

Baleset a Dagonya Extrém Fesztiválon: egy férfinak szétnyílt a homloka az ütközés következtében.
A balesetek nyomán a szervezők összepakoltak, és a szombati, valamint a vasárnapi napot már nem tartották meg.
Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool

A szervező kiemelte, az eseményen folyamatosan jelen volt a mentőszolgálat, saját biztonsági szolgálatuk és katasztrófavédő csapatuk is volt, így a hatóságokkal közösen tudtak beavatkozni a szerencsétlenségeknél. Bencsok Péter elmondta, az első balesetben résztvevők kezdők voltak, akik meg akarták pörgetni az autót, csakhogy a kerék beakadt vagy egy földbuckába vagy egy mély nyomba, és így felborultak. 

Egyik férfi sem volt bekötve, így súlyos sérüléseket szenvedtek, főképp a sofőr, aki lefejelt valamit és szétnyílt a homloka. Őt mentőhelikopter vitte el.

– A másik balesetben két fiatal ült egy quadban bukósisak nélkül, és padlógázzal telibe belehajtottak egy álló autóba. Itt volt nyílt lábszártörés, kéztörés és egyéb sérülések is. Miután mindkét srácot elvitték a mentők, őket meg is műtötték. Mi úgy tudjuk, hogy már mindenki otthon van, sőt volt, aki már valamilyen fesztiválon fotózkodott, hogy ő ott bulizik – mesélte Bencsok Péter.

A szervező hangsúlyozta: ha mindenki betartotta volna a szabályokat, akkor karcolásokkal megúszhatták volna a balesetet. A kárpótlásra visszatérve kijelentette: a belépők összegét nem tudják visszatéríteni, ám hamarosan tartanak egy bulit Bér-Virágospusztán, ahova minden korábbi vendéget várnak. Azt ígérte: hamarosan jelentkeznek a részletekkel.

Folyik a nyomozás

A rendőrség egyelőre csak szűkszavúan nyilatkozott a folyamatban levő vizsgálatról. Mint írták a Nool.hu kérdésére:

A július 11-én, pénteken a Bér–Andezit Hotel területén megrendezett Dagonya Extrém Fesztiválon történt eseményekkel kapcsolatban a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya mindkét ügyben büntetőeljárás keretében vizsgálatot folytat.

 

