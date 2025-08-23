Két súlyos baleset vetett véget július 11-én a béri offroad fesztiválnak, mindkettő a rendezvény második napján történt. A sérültekért mentőhelikopter is elindult, a gyorsan kiérkező szakszerű segítség miatt végül nem történt tragédia. A Dagonya Extrém Fesztivál szervezője most a Nool.hu-nak számolt be a részletekről. Abban, hogy több mint egy hónappal később szólaltak meg, valószínűleg az is szerepet játszik, hogy a rendőrség nyomoz a történtek miatt és a hatósági vizsgálat szempontjából problémás lehet, ha idő előtt látnak napvilágot bizonyos információk.
Az első szerencsétlenség 17 óra után történt az autós fesztivál területén, ahol egy 32 éves férfi felborult egy terepjáróval. A mellette ülő férfi súlyos fejsérülést szenvedett, érte mentőhelikopter is érkezett. Az autóban ült továbbá még egy 30 és egy 26 esztendős férfi is, akik könnyű sérüléseket szenvedtek a sofőrrel együtt - írta meg az Origo.hu is júliusban.
A második baleset 20 óra után történt nem sokkal: egy terepjáró ütközött quaddal eddig tisztázatlan okok miatt. A karambol nyomán egy 20 és egy 30 év körüli férfit szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel, stabil állapotban. A szervezők ezt követően lemondták a fesztivált, a kiállítók és a résztvevők távoztak. A rendezők azóta sem tudták visszatéríteni a befizetett jegyárakat, ám kompenzációt ígértek.
Bencsok Péter, a rendezvény egyik szervezője a Nool.hu-nak elmondta, hogy már nyolc éve csinálják az eseményt, ám idén nem úgy alakult a fesztivál, ahogy azt tervezték. A két pénteki baleset nyomán a hatóság azt kérte tőlük, hogy fújják le az eseményt, így végül az aznapi bulit megtartották, de a szombati és vasárnapi napokat lemondták.
A szervező kiemelte, az eseményen folyamatosan jelen volt a mentőszolgálat, saját biztonsági szolgálatuk és katasztrófavédő csapatuk is volt, így a hatóságokkal közösen tudtak beavatkozni a szerencsétlenségeknél. Bencsok Péter elmondta, az első balesetben résztvevők kezdők voltak, akik meg akarták pörgetni az autót, csakhogy a kerék beakadt vagy egy földbuckába vagy egy mély nyomba, és így felborultak.
Egyik férfi sem volt bekötve, így súlyos sérüléseket szenvedtek, főképp a sofőr, aki lefejelt valamit és szétnyílt a homloka. Őt mentőhelikopter vitte el.
– A másik balesetben két fiatal ült egy quadban bukósisak nélkül, és padlógázzal telibe belehajtottak egy álló autóba. Itt volt nyílt lábszártörés, kéztörés és egyéb sérülések is. Miután mindkét srácot elvitték a mentők, őket meg is műtötték. Mi úgy tudjuk, hogy már mindenki otthon van, sőt volt, aki már valamilyen fesztiválon fotózkodott, hogy ő ott bulizik – mesélte Bencsok Péter.
A szervező hangsúlyozta: ha mindenki betartotta volna a szabályokat, akkor karcolásokkal megúszhatták volna a balesetet. A kárpótlásra visszatérve kijelentette: a belépők összegét nem tudják visszatéríteni, ám hamarosan tartanak egy bulit Bér-Virágospusztán, ahova minden korábbi vendéget várnak. Azt ígérte: hamarosan jelentkeznek a részletekkel.
A rendőrség egyelőre csak szűkszavúan nyilatkozott a folyamatban levő vizsgálatról. Mint írták a Nool.hu kérdésére:
A július 11-én, pénteken a Bér–Andezit Hotel területén megrendezett Dagonya Extrém Fesztiválon történt eseményekkel kapcsolatban a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya mindkét ügyben büntetőeljárás keretében vizsgálatot folytat.