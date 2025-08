Felhívás a szülőknek: egyre több gyerek szenved balesetet a veszélyes szokás miatt

Nem az első eset, hogy felhívják a felnőttek figyelmét arra, milyen sok gyerek szenved súlyos balesetet az elektromos rollerek helytelen használata miatt. A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány egy bejegyzésben osztotta meg a sokkoló számokat, miszerint csak a múlt hónapban történt majdnem harminc súlyos baleset. A sérülteket a Heim Pál Gyermekkórházban látták el, többeket műteni is kellet – írja a baon.hu.

Egyre több súlyos baleset történik elektromos rollerek miatt, a kórház felhívja a szülők figyelmét a veszélyre

Fotó: Konstantin K4 / Shutterstock

Baleset és műtétek sora: ezért fontos a védőfelszerelés használata rolleren

Számos tragikus esetről lehet hallani, ami a rollerek felelőtlen használata miatt történik. Mint korábban az Origo is beszámolt róla, a magyar testépítő legenda, Jenei István is súlyos rollerbalesetben halt meg tavaly ősszel, 48 éves korában. Azonban a roller nemcsak a felnőttekre, gyermekekre is éppoly veszélyes, ezért a szülők figyelmét szeretnék felhívni a közösségi médián keresztül arra, mennyire fontos, hogy csak védőfelszerelésben engedjék meg az ilyen közlekedési eszközök használatát.

A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány felhívása szerint elsősorban agyrázkódás, kéz- és alkarcsonttörések, hasfali zúzódások, horzsolások a jellemző következményei a rolleres sérüléseknek.

A minap újabb négy gyereket szállítottak kórházba rollerbaleset miatt, az információk szerint egyikük sem viselt védőfelszerelést, egyiküket műteni is kellet, súlyos csonttörés miatt. A múlt havi adatok alapján, csak júliusban 28 gyereket láttak el rollerbaleset miatt, a Bethesda Gyermekkórház adatai szerint ez napi 5-6 esetet jelent. Az alapítvány ezért most egy kampányt indított azért, hogy biztonságosabbá tegyék a rolleres közlekedést, a bejegyzésüket a portál oldalán tekinthetik meg.