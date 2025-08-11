Biztonsági kamera rögzítette: mindent letarolt az őrült autós, ami az útjába került

Augusztus 9-én, szombaton 17 óra 10 perc körül súlyos közlekedési baleset történt Szolnok szandaszőlősi városrészében, a Vörösmező úton. Egy nagy sebességgel haladó autó irányíthatatlanná vált, letért az útról, több parkoló járműnek és egy ingatlan kerítésének ütközött. A jármű utasa az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérülést szenvedett - írja a Szoljon.hu.

A baleset pillanatát biztonsági kamera rögzítette a Vörösmező úton

Fotó: Szolnok és környéke útinform Facebook-csoport

Az esetet az egyik érintett ház biztonsági kamerája rögzítette: a felvételen hallható a motor felpörgése, a gumicsikorgás, majd a becsapódás hangja. A károsult a videót és fotókat egy helyi Facebook-csoportban tette közzé, ahol számos kommentelő osztotta meg saját, hasonló tapasztalatait a környéken tapasztalt gyorshajtókról.

Baleset a szandaszőlősi városrészben

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Szolnoki Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. A helyszíni adatok alapján kizárták a gyorsulási verseny lehetőségét. A rendőrség kéri, hogy aki a balesettel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy hívja a 06-56/501-600-as telefonszámot.

