Ez a nap tényleg nem az M3-as napja, a halálos után még egy baleset történt

Reggel halálos baleset történt Kerekharasztnál, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, amikor egy autó egy kamion alá csúszott. A Veol.hu információi szerint egy csopaki mentőápoló volt az, aki nem élte túl a balesetet. Az Origónak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő egészségügyi dolgozó szerint elképzelhető, hogy éjszakás műszak után indult útnak és elaludt, de természetesen ez csak feltételezés. A Nool.hu pedig arról írt, hogy újabb baleset történt, ezúttal Hatvannál.

Újabb baleset történt az M3-ason 2025. augusztus 24-én (illusztráció)

Fotó: Nool.hu

„Egy személyautó és egy kistehergépkocsi karambolozott az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében, a 21-es főút felhajtójánál. A balesetnél a hatvani hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést” – idézte a lap a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján olvasható információkat. A baleset miatt torlódik a forgalom.

Baleset három autópályán, tömegkarambol Hegyeshalomnál

Egész nap egymást érték a balesetek az országban.

Az M1-es autópálya már reggel esett, aztán még két baleset történt ott, még egy tömegkarambol is Hegyeshalomnál. Az M3-as autópályán történt halálos baleset egy ráfutásos baleset volt, amiről ide kattintva olvashat. A kamion alá csúszott autóról készített fotókat pedig itt nézheti meg. Az M7-es autópályán már korábban is történt baleset, de más miatt is egész nap hatalmas volt a dugó, délután pedig Siófoknál volt tömegkarambol. Az M4-es autóúton Monorierdőnél adott munkát a tűzoltóknak egy sérüléssel járó baleset.