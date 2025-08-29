Tragédiába torkollott egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség

Drámai baleset történt az 5501-es úton Bácsbokod irányában, ahol két autó összeütközött. A járművek egymásba csapódása akkora erejű volt, hogy az egyik jármű átsodródott a szemközti sávba, a másikban ülő nő pedig súlyos sérüléseket szenvedett - adta hírül a Baon.hu.

Csak egy hajszálon múlt, hogy a baleset nem lett halálos kimenetelű

Fotó: Pozsgai Ákos

A baleset részletei

Helyszíni információk szerint a történtek egy balra ívelő kanyar után kezdődtek, ahol az egyik autó lekanyarodni készült egy tanyához. A mögötte haladó jármű vezetője azonban túl későn észlelte, mi történik, és fékezés helyett belerohant az előtte haladóba.

Az első autó sofőrje szerencsésen megúszta sérülések nélkül, de a második járműben kinyíltak a légzsákok, és a női sofőrt a mentők súlyos állapotban szállították a bajai kórház sürgősségi osztályára.

A helyszínen a bácsalmási tűzoltók is dolgoztak, akik áramtalanították a járműveket, miközben a forgalmat a rendőrök irányították. Az úton hosszú percekig csak fél pályán, váltakozó irányban lehetett közlekedni, a baleset pontos körülményeit a Bajai Rendőrkapitányság még vizsgálja.

