Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

baleset

Villanyoszloppal birkózott egy autó

8 perce
Olvasási idő: 2 perc
Uraiújfaluban, a Kossuth Lajos utcában történt a csütörtöki eset, amikor egy autó letért az útról és felborult. Végül egy kerítés állította meg a járművet, a baleset során egy kisteherautó is megsérült.
Csütörtökön baleset történt Uraiújfaluban, a Kossuth Lajos utcában: egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, majd felborult - írja a Vaol.hu.

A baleset után a tűzoltók áramtalanították a járműveket
Fotó: Facebook/Nick Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az autó egy kisteherautót is eltalált, végül egy kerítés állította meg. A répcelaki hivatásos és a Nick községi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. 

Baleset miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A balesetről a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság és a Nick Önkéntes Tűzoltó Egyesület is közzétett információkat és fotókat közösségi oldalán.

Két halálos áldozatot követelt a 471-es úton történt tömegbaleset. Tizenkét sérültet szállítottak kórházban.

A balesetről készült képgalériát az alábbi linkre kattintva érheti el.

 

