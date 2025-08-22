Villanyoszloppal birkózott egy autó

Csütörtökön baleset történt Uraiújfaluban, a Kossuth Lajos utcában: egy személyautó villanyoszlopnak ütközött, majd felborult - írja a Vaol.hu.

A baleset után a tűzoltók áramtalanították a járműveket

Fotó: Facebook/Nick Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az autó egy kisteherautót is eltalált, végül egy kerítés állította meg. A répcelaki hivatásos és a Nick községi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Baleset miatt lezárták a Kossuth Lajos utcát

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A balesetről a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság és a Nick Önkéntes Tűzoltó Egyesület is közzétett információkat és fotókat közösségi oldalán.

Két halálos áldozatot követelt a 471-es úton történt tömegbaleset. Tizenkét sérültet szállítottak kórházban.

