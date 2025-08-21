Baleset után magára hagyták a megsérült nőt Szabolcsban – megszólaltak a mentősök

Egy pátrohai férfit fogott el a rendőrség, aki Nyírpazonynál okozott baleset után segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. Az 50 év körüli nő, akit a másik autóban találtak meg a kiérkező egységek, csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A férfit őrizetbe vették, mivel vezetéstől el volt tiltva, és a segítségnyújtást is elmulasztotta – írja a Szon.hu.

A rendőrök a baleset helyszínén csak az egyik sofőrt találták meg

Fotó: Sipeki Péter

A baleseti helyszínekre elsőként érkezők felelőssége óriási, hiszen sokszor az első perceken múlik minden.

„A legfontosabb, hogy először mindig a saját biztonságunkról gondoskodjunk: álljunk meg biztonságosan, vegyük fel a láthatósági mellényt, és csak ezután közelítsük meg a helyszínt”

– mondta Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Ezután azonnal hívni kell a 112-t, és pontos, nyugodt tájékoztatást adni a mentésirányítónak.

Baleset helyszínén az első percek dönthetnek életekről

A sérülteket csak közvetlen életveszély esetén szabad mozgatni, különben elég mellettük maradni, beszélni hozzájuk és egyszerű beavatkozásokat tenni – például légútbiztosítás vagy vérzéscsillapítás. Ménes Dávid hangsúlyozta:

„Néhány bátor mozdulat, egy nyugodt telefonhívás vagy egy egyszerű elsősegélynyújtás akár egy teljes emberi életet is megmenthet.”

Az OMSZ tapasztalatai szerint egyre több a példás helytállás, köszönhetően az elsősegély-oktatásoknak, amelyek sok laikust bátorítanak arra, hogy segítsenek bajbajutott embertársaikon.

