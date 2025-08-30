Az égszakadás balesetet is hozott, a 8-as főúton átszakadt a szalagkorlát

Baleset történt a 8-as főút Csór és Várpalota közötti szakaszán, a 22-es kilométernél. Egy sofőr elvesztette az uralmát az autója felett és szalagkorlátnak csapodott, amit át is szakított a Feol.hu szerint. Azt még nem tudni, hogy megcsúszott-e a viharban vagy rosszul lett-e, esetleg valami más történt, tehát azt, hogy pontosan mi előzte meg a balesetet.

Baleset helyszínére sietett a mentőautó (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A helyszínre mentőt hívtak, Az még nem derült ki, hogy a sofőrőn kívül ült-e a más is a kocsiban, ahogy azt sem, hogy mennyire sérült vagy sérültek meg a baleset résztvevői. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, a baleset helyszínén egy sávon halad a forgalom a Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint.

Autósüldözés és tömegbaleset

