Rendkívüli

Tömegbaleset miatt áll az M5-ös, mindkét oldalon hatalmas a dugó

Az M5-ös autópálya két oldalról is megbénult tömegbalesetek miatt. Egy ötös és egy hármas baleset miatt elesett a Szeged felé vezető autópálya.
A Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál korábban már beszámolt az ötös pénteki karambolról, amelyhez a hatóságokat is riasztották. Most arról írtak, hogy baleset miatt az M5-ös autópálya érintett szakaszon teljes útlezárás lépett életbe és egy újabb tömegkarambolról is megosztottak részleteket.

Ötös és hármas baleset történt az M5-ös autópályán.
Ötös és hármas baleset történt az M5-ös autópályán
Fotó: Shutterstock 

Ötös baleset után egy hármas is bekövetkezett

Lajosmizsénél, az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán ráfutásos baleset történt, amelyben három jármű érintett. 

A 60-as kilométernél két autó és egy kisteherautó ütközött össze; 

A dabasi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem.

Nem ez volt a nap első súlyos balesete: Eger határában egy autó áttért a szemközti sávba, és frontálisan karambolozott egy másikkal. A részletekről bővebben olvashatnak korábbi cikkünkben.

 

 

