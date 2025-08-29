Tömegbaleset miatt áll az M5-ös, mindkét oldalon hatalmas a dugó

A Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál korábban már beszámolt az ötös pénteki karambolról, amelyhez a hatóságokat is riasztották. Most arról írtak, hogy baleset miatt az M5-ös autópálya érintett szakaszon teljes útlezárás lépett életbe és egy újabb tömegkarambolról is megosztottak részleteket.

Ötös és hármas baleset történt az M5-ös autópályán

Fotó: Shutterstock

Ötös baleset után egy hármas is bekövetkezett

Lajosmizsénél, az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán ráfutásos baleset történt, amelyben három jármű érintett.

A 60-as kilométernél két autó és egy kisteherautó ütközött össze;

A dabasi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem.

Nem ez volt a nap első súlyos balesete: Eger határában egy autó áttért a szemközti sávba, és frontálisan karambolozott egy másikkal. A részletekről bővebben olvashatnak korábbi cikkünkben.