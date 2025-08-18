Megnyílt a föld: kettéhasadt kerékpárút jelent hatalmas veszélyt a biciklisekre

A Boldog és Jászfényszaru közötti gáton levő kerékpárúton hatalmas repedés tátong. Sötétedés után hatalmas a balesetveszély – hívta fel az arra közlekedő bringások figyelmét a Heol.hu.

Hatalmas a balesetveszély, megnyílt a kerékpárút burkolata, bármelyik bringás kerekét elnyelheti

Fotó: Bringások.hu - Facebook

A Bringázás.hu osztotta meg az elképesztő felvételeket a közösségi oldalán.

A repedés olyan széles, hogy bármelyik bicikli kerekét képes elnyelni, ami jelentős mértékben növeli az érintett szakaszon a súlyos balesetek esélyét.

Zsámboki Sándor, Jászfényszaru alpolgármestere szerint a szélsőséges szárazság miatt a gát agyagos szerkezete kiszáradt és összezsugorodott, ezért repedt be a kerékpár burkolata. A vízügyi szakemberek és a műszaki ellenőr már bejárták a területet, és két cég végzi majd a javítást, miután az árajánlatok megérkeznek – írja a hírportál.

További információkért az esettel kapcsolatban látogasson el a Heves vármegyei hírportál oldalára.

