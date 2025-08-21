Ha igazi bunyót akar látni, jó helyen jár – videó is készült a balhéról

Bunyó tört ki a szolnoki tűzijáték után az egyik hamburgerező előtt. A Szoljon.hu közzétett egy videót is, amelyet az egyik járókelő vett fel az utca túloldalán állva.
Miután az augusztusi tűzijáték véget ért, az emberek lassan elindultak hazafelé. Éppen, hogy elnéptelenedtek az utcák, az éjszaka csendjét velőtrázó ordibálás törte meg. A közösségi oldalon megosztott felvételeken az látszik – és hallatszik –, ahogy egy társaság a Szapáry úti hamburgerező előtt vitába keveredik. Egy fehér pólós fiatal kezd el ordibálni majd egészen addig hangoskodik, mígnem egy hatalmas sallertől a földre esik. Kiejti a kezéből a deszkát, amivel egészen addig hadonászott.
Valaki – a felvételen nem kivehető, hogy pontosan ki –, valószínűleg az, akitől a pofont kapta, felkapta a deszkát, és a fehér pólóst a földön jól fejbe vágta. A bunyót nem vették fel végig, de az még látszik, hogy a fehér pólósba még belerúgnak egyet.
A Szoljon.hu arról is beszámolt, hogy a városban nemrégiben egy hatalmas tömegverekedés tört ki, ezek szerint a szolnoki fiataloknál zajlik az élet az esti órákban.
Nyitókép: Illusztráció (Kindel Media/Pexels)