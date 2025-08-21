Ha igazi bunyót akar látni, jó helyen jár – videó is készült a balhéról

Bunyó tört ki a szolnoki tűzijáték után az egyik hamburgerező előtt. A Szoljon.hu közzétett egy videót is, amelyet az egyik járókelő vett fel az utca túloldalán állva.

A balhé helyszíne fényes nappal

Fotó: Szoljon.hu

Miután az augusztusi tűzijáték véget ért, az emberek lassan elindultak hazafelé. Éppen, hogy elnéptelenedtek az utcák, az éjszaka csendjét velőtrázó ordibálás törte meg. A közösségi oldalon megosztott felvételeken az látszik – és hallatszik –, ahogy egy társaság a Szapáry úti hamburgerező előtt vitába keveredik. Egy fehér pólós fiatal kezd el ordibálni majd egészen addig hangoskodik, mígnem egy hatalmas sallertől a földre esik. Kiejti a kezéből a deszkát, amivel egészen addig hadonászott.

Valaki – a felvételen nem kivehető, hogy pontosan ki –, valószínűleg az, akitől a pofont kapta, felkapta a deszkát, és a fehér pólóst a földön jól fejbe vágta. A bunyót nem vették fel végig, de az még látszik, hogy a fehér pólósba még belerúgnak egyet.

A Szoljon.hu arról is beszámolt, hogy a városban nemrégiben egy hatalmas tömegverekedés tört ki, ezek szerint a szolnoki fiataloknál zajlik az élet az esti órákban.

Elképesztő balhé: ököllel verték egymást a sztárfocisták

Hihetetlen futballbotrány zajlott le, amikor a spanyol Real Betis és az olasz Como 1907 barátságos mérkőzése minden volt, csak éppen barátságos nem. Az összecsapás Cesc Fábregas Serie A-csapatának 3-2-es győzelmével ért véget, de a legnagyobb visszhangot nem az eredmény, hanem egy elképesztő balhé váltotta ki, amikor a játékosok ököllel verték egymást. Kíváncsi a részletekre? Kattintson az Origo-ra!

Nyitókép: Illusztráció (Kindel Media/Pexels)