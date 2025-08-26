Banántrükk: így károsítják meg a boltokat az önkiszolgáló kasszáknál

Egyre több vásárló próbálja meg kijátszani az önkiszolgáló kasszákat. Az egyik leggyakoribb módszer az úgynevezett „banántrükk”, amely Nyugat-Európában annyira elterjedt, hogy külön biztonsági rendszereket kellett bevezetni ellene. Úgy tűnik, hamarosan a hazai boltok sem kerülhetik el a szigorítást – olvasható a Ripost cikkében.
A trükk lényege, hogy a vásárló a drágább termékeket banánként üti be, ami szinte minden önkiszolgáló kasszában az elsőként felkínált, olcsóbb árucikk, amit a mérleg nem tud megkülönböztetni a tényleges terméktől. Így a csaló akár több ezer forintot is „megspórolhat” – legalábbis addig, amíg el nem csúszik egy banánhéjon.
A lapnak Horváth Gábor biztonságtechnikai szakember elmondta, hogy szinte hetente előfordulnak ilyen próbálkozások. Hozzátette: a vásárlók nemcsak banánnal trükköznek, hiszen nem mindegy, hogy valaki több ezer forintért vesz három kiló sertéscombot, vagy párszáz forintért krumpliként üti be a rendszerbe.
A szakértő kifejtette:
a lopások felderítését megnehezíti, hogy a bolti dolgozók csak alapos gyanú alapján léphetnek közbe. Az elkövetőt csak akkor kísérhetjük be, ha van rá alapos okunk: például a kamerafelvételeken látszik, hogy mást ütött be, vagy célzott ellenőrzést rendeltek el. Ilyenkor az egész vásárlást újra kell ellenőrizni, minden terméket tételesen át kell nézni.
Horváth Gábor szerint a pénztárosok feladata is kulcsfontosságú: ők figyelik a kasszákhoz kapcsolt kamerákat, és ha valaki gyanús, akkor közbeavatkozhatnak.
A biztonságtechnikai szakértő úgy véli, a banántrükk hatására érzékelhetően nő az élelmiszerüzletek vesztesége.
A probléma, hogy sokan később védekezésként azt mondják: véletlenül olvastak be rossz terméket.
Ilyenkor elnézést kérnek, és kifizetik a különbözetet. Ezzel nagyon nehéz jogilag vitába szállni.