Úgy hasba vágta diákját, hogy az elhányta magát – botrányos bántalmazási ügyre derült fény

Egy nyugat-magyarországi erdészeti technikum tanára a diákok beszámolói szerint rendszeresen bántalmazta tanítványait – számolt be az esetről a Vaol.hu.

A tanár több diákot is bántalmazta az iskolai kiránduláson

Egy tizedikes tanuló elmondása szerint a júniusi tanulmányi kiránduláson a pedagógus olyan erővel gyomron vágta, hogy a fiú ezt követően „elhányta magát”, tíz percig öklendezett és alig kapott levegőt, miközben a tanár a diák korábban megműtött vállát is szorongatta, ezzel további fájdalmat okozva neki. –

A fiút a Soproni Erzsébet Oktató Kórházban vizsgálták ki, ahol has-, mellkas- és medencezúzódásokat állapítottak meg. Édesapja feljelentést tett, az ügyben rendőrségi vizsgálat zajlik. A tanárt felmentették a munkavégzés alól a fegyelmi eljárás idejére.

A diák szerint nem ő volt az egyetlen áldozat, néhány másik fiút is többször bántalmazott fizikailag.

A tanár úr még sosem vágott ilyen erősen hasba, háton szokott vagy vállon, valamint az oldalamat vagy a combomat rugdosta a térdével.

Egyébként nemcsak engem, hanem G.-t, B.-t, valamint Zs.-t is szokta vállon »masszírozni«, erről is van fotóbizonyítékom"

– mondta a bántalmazó tanár egyik tanítványa, aki hatalmasat csalódott egykor tisztelt, kedvelt tanárában.

A családot az iskola választás elé állította: maradjon a fiú igazgatói rovóval, vagy távozzon. Végül az utóbbi mellett döntöttek, így a tanuló ma már egy másik technikum diákja.

