Sokkoló ügy: hónapokig fogva tartotta és bántalmazta feleségét egy férfi

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint hosszú éveken át rendszeresen verte, fenyegette és bántalmazta feleségét, majd 2024 őszén három hónapon keresztül bezárva tartotta őt otthonában - írja a Boon.hu.

A rendőrség szerint a férfi hosszú időn át bántalmazta feleségét

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A nyomozás adatai alapján a férfi folyamatosan ellenőrizte a nő hívásait, elvette kulcsait és telefonját, így szinte teljesen elszigetelte a külvilágtól. A sértett a bántalmazás mellett állandó trágár szidalmazásokat és életveszélyes fenyegetéseket is elszenvedett.

Éveken át bántalmazta és ellenőrzése alatt tartotta

A helyzet 2025 júliusának végén vált tarthatatlanná, amikor a nőnek sikerült segítséget kérnie. Ekkor indult ellene a büntetőeljárás.

A bíróság szerint fennáll a veszélye, hogy a férfi szabadlábon megszökne, elrejtőzne, megfélemlítené a sértettet, vagy újabb bűncselekményt követne el. Ezért a letartóztatását szeptember 8-ig rendelték el. A férfi fellebbezett, így a döntés egyelőre nem jogerős.

Egy másik férfi évekig titkolta bűnét. Egy nőismerősével végzett veszekedésük után.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.