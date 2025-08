Baseballütővel vett elégtételt, agressziókezelő foglalkozásra köteleznék

Egy büntetett előéletű helyi férfi baseballütővel tanította jómodorra a sértetett Kecskeméten 2024. szeptember 21-én, délután - számolt be a megdöbbentő esetről a Baon.hu. Mint írják, a vádlott az autójával közlekedett a városban, amikor arra lett figyelmes, hogy az út széli bokroknál egy férfi éppen a dolgát végezte. A sofőr a kocsiban ülő kislánya miatt helytelenítette a cselekedetet, ezért rákiabált a sértettre, aki bocsánatot kért tőle. Ez azonban nem hatotta meg, inkább tovább szidalmazta és sértegette, majd egy közeli utcában kiszállt az autójából, elővette a baseballütőjét, és azzal várta a férfit illetve annak barátját. Ezt meglátva a sértett feltartott kézzel ismételten bocsánatot kért a vádlottól, aki ezt figyelmen kívül hagyva a sértettre támadt, és kétszer is megütötte a baseballütővel, amitől a férfi összeesett. A vádlottat végül a sértett barátja fogta le, aki mentőt is hívott.

Baseballütővel sújtott le áldozatára a kecskeméti férfi A fotó illusztráció: Pexels.com

A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett és fennállt az életveszélyes sérülés kialakulásának reális veszélye is.

Nehezen kezeli az agressziót a baseballütős támadó

A főügyészség a férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a próbaidőre tartamára pártfogó felügyeletének elrendelését és agressziókezelő foglalkozáson való részvételre kötelezését is indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.

Macsetével és baseballütővel felfegyverkezve akarta kirabolni egy maszkos férfi a kiszombori kocsmát. Csakhogy a maszkja – egy sísapka – nem takarta az arcát, mivel azt elfelejtette lehúzni. Végül az ügyefogyott rabló a kocsma üvegablakán keresztül menekült.