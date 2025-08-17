Elképesztő idióta módszerrel akarta becsapni a rendőröket egy férfi

Az anyósülésen ült már a sofőr, amikor a rendőrök bekopogtattak az autó ablakán. Azt mondta, nem ő vezetett, a sofőr már rég elmenekült. Ezzel a hülye ötlettel akarta becsapni a hatóság embereit egy férfi Sarkadon – írta meg a Beol.hu.
Még tavaly nyáron történt, hogy egy sarkadi férfi elsétált az ismerőséhez, és a férfi feleségtől elkérte ismerőse kocsijának slusszkulcsát. Úgy döntött, autókázik egyet a városban. A Vásártér utca és a Zsarói utca kereszteződésénél látta, hogy rendőrök állnak az út szélén. Igazoltatni akarták, amit ő nagyon nem akart, úgyhogy agyas tervet eszelt ki.
Nyomott egy satuféket, elrántotta a kormányt, megállt a mellette lévő veteményeskertben, és átült az anyósülésre.
Mindezt a rendőrök szeme láttára, akiknél simán bemártotta az ismerősét. Azt a mesét adta elő, hogy a kocsi tulajdonosa vezetett, ő csak mellette ült, és nem csinált semmit. Azt mondta, amikor ismerőse meglátta a rendőröket, bepánikolt és ez történt, kipattant a kocsiból és elfutott.
A rendőrök három szabálytalanságot állapítottak meg az autóval kapcsolatban.
A 35 éves sarkadi férfi hazugsága, valamint a megállapított szabálysértések miatt feljelentést tettek az autó üzembentartója ellen. Egy későbbi kihallgatása során már beismerte a férfi, hogy hazudott és elmondta az igazságot.
A Sarkadi Rendőrkapitányságon megszüntették az eljárást a férfi ismerőse ellen és megindították a sofőr ellen közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt. A Gyulai Járási Ügyészségen pedig hamis vád miatt vádat emeltek ellene. A vádhatóság indítványa alapján büntetésként közérdekű munkára kötelezhetik. A férfinek 117 ezer forintos pénzbírságot kell megfizetnie és egy hónapig nem vezethet.