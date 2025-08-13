Fiatal focista volt a tragikus benzinkúti baleset áldozata

„Mély fájdalommal és megrendülve tudatjuk szurkolóinkkal, hogy a Megyei I. osztályú csapatunk egyik tagja, Varga Zsombor, ma reggel tragikus hirtelenséggel elhunyt" – közölte a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület a Facebook-oldalán. Kiderült: a fiatal férfi volt az előszállási benzinkúti baleset áldozata.
A sportoló a 2022/23-as szezonban csatlakozott a csapathoz, ám az utóbbi hónapokban keveset edzett, mivel aktívan dolgozott. Legutóbb kedden este csatlakozott csapatához, akkor még nem tudhatta senki, hogy ez lesz az utolsó alkalom.
Mint arról lapunk beszámolt, szerdán kora hajnalban egy fiatal sofőr hajtott be teherautójával az előszállási benzinkútra. A tankolás után vélhetően elfelejtette rögzíteni a járművet, amely megindult és az oszlophoz nyomta a fiatal férfit, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
A baleset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.
A sportoló 2008-ban a Soponyai SE színeiben kezdte, majd a Videoton FC-ben, a Fehérvár FC-ben és a Csákvári TK-ban játszott. A 2020-21-es idényben a Bicskei TC NB III-as csapatát erősítette, majd a Paks FC II. csapatában is szerepelt a bajnokságban. 2022-ben igazolt Sárosdra, a 2024–2025-ös szezon során 2 vármegyei I. osztályú mérkőzésen lépett pályára, emellett pedig az Alba Ligában a La Familia együttesét erősítette. Mint klubja írta, Varga Zsombor egy fiatal, de éretten gondolkodó, szorgalmas, kitartó és céljaiért küzdő fiú volt.
A Feol.hu szerint a végzetes baleset augusztus 13-án, szerdán hajnalban történt, Előszálláson. Márpedig a településen aznap hajnalban csak egy végzetes baleset történt információink szerint, méghozzá a benzinkúti szerencsétlenség.
Varga Zsombor csapata augusztus 15-én, pénteken 20.45-kor gyertyagyújtásos megemlékezést tart emlékére a sárosdi labdarúgó pályán.