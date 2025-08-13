Fiatal focista volt a tragikus benzinkúti baleset áldozata

„Mély fájdalommal és megrendülve tudatjuk szurkolóinkkal, hogy a Megyei I. osztályú csapatunk egyik tagja, Varga Zsombor, ma reggel tragikus hirtelenséggel elhunyt" – közölte a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület a Facebook-oldalán. Kiderült: a fiatal férfi volt az előszállási benzinkúti baleset áldozata.

Benzinkúti baleset Előszálláson: egy elszabadult kisteherautó okozta a tragédiát (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Pexels

A sportoló a 2022/23-as szezonban csatlakozott a csapathoz, ám az utóbbi hónapokban keveset edzett, mivel aktívan dolgozott. Legutóbb kedden este csatlakozott csapatához, akkor még nem tudhatta senki, hogy ez lesz az utolsó alkalom.

Benzinkúti baleset: elszabadult a teherautó

Mint arról lapunk beszámolt, szerdán kora hajnalban egy fiatal sofőr hajtott be teherautójával az előszállási benzinkútra. A tankolás után vélhetően elfelejtette rögzíteni a járművet, amely megindult és az oszlophoz nyomta a fiatal férfit, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe.

A baleset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Varga Zsombor pályafutása

A sportoló 2008-ban a Soponyai SE színeiben kezdte, majd a Videoton FC-ben, a Fehérvár FC-ben és a Csákvári TK-ban játszott. A 2020-21-es idényben a Bicskei TC NB III-as csapatát erősítette, majd a Paks FC II. csapatában is szerepelt a bajnokságban. 2022-ben igazolt Sárosdra, a 2024–2025-ös szezon során 2 vármegyei I. osztályú mérkőzésen lépett pályára, emellett pedig az Alba Ligában a La Familia együttesét erősítette. Mint klubja írta, Varga Zsombor egy fiatal, de éretten gondolkodó, szorgalmas, kitartó és céljaiért küzdő fiú volt.

A Feol.hu szerint a végzetes baleset augusztus 13-án, szerdán hajnalban történt, Előszálláson. Márpedig a településen aznap hajnalban csak egy végzetes baleset történt információink szerint, méghozzá a benzinkúti szerencsétlenség.

Varga Zsombor csapata augusztus 15-én, pénteken 20.45-kor gyertyagyújtásos megemlékezést tart emlékére a sárosdi labdarúgó pályán.