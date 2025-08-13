Tragédia a benzinkúton: oszlophoz szorított egy férfit az elszabadult teherautó

Elképesztő baleset történt ma, azaz szerda hajnalban: egy elszabadult teherautó okozott halálos balesetet egy Fejér vármegyében, egy előszállási benzinkúton. Most a rendőrség is nyilatkozott a benzinkúton történt tragédia kapcsán – írja a feol.hu.

Benzinkúton történt tragédia: tankolás közben sodorta el a teherautó a fiatal áldozatot

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Benzinkúton történt tragédia: itt vannak a sokkoló részletek

Ez idáig nem sokat lehetett tudni az Előszálláson történtekről, csak annyit, hogy tankolás közben szenvedett súlyos sérüléseket az áldozat, akinek az életét már nem tudták megmenteni a kiérkező mentősök. A portál értesülései szerint egy húszas éveiben járó fiatalt sodort el a kisteherautó, a helyi közösséget nagyon megrázta a hír, gyászolják az áldozatot.

A balesetről a rendőrség is adott tájékoztatást, akik további részleteket osztottak meg a körülményekről.

2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt.

A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja" – tudatta a FEOL-lal a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.