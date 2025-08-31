Hírlevél

csővezeték

Kis híján Atlantisszá vált Kecskemét, 1200 köbméter víz hömpölygött az utakon

38 perce
Ezerkétszáz köbméternyi víz árasztotta el Kecskemétet péntek délután. Beszakadt az út, meghasadt egy régi csővezeték.
Szigetvár a hatalmas szombati esőzés miatt elesett. Víz alá került az egész város, akkora vihar volt, Kecskemétet pedig azért öntötte el a víz péntek délután, mert beszakadt az út – írja a Bors.

Beszakadt az út, víz alatt Kecskemét
Beszakadt az út, víz alatt Kecskemét  Fotó: TV2 Tények/Borsonline.hu

A TV2 Tények információi szerint egy elöregedett csővezeték okozott gondot Bács-Kiskun vármegye székhelyén. 

A 30 centi átmérőjű főnyomásvezeték meghasadt és elöntötte a várost a felszínre törő 1200 köbméternyi víz. 

Akkora volt a baj, hogy ivóvízhez sem jutottak hozzá a kecskemétiek. Bár a víz már nem ömlik a csőből, még legalább egy hét, amíg helyreállítják az eredeti állapotot. A városban készített felvételeket ide kattintva nézheti meg. 

Debrecenben többször beszakadt az út a múlt hónapban

Július elején Debrecen egyik legforgalmasabb szakaszán, csúcsidőszakban volt csőtörés. Elöntötte a víz Magyarország második legnagyobb városát. A hónap végén pedig egy autó alatt szakadt be az út a civisvárosban. 

 

