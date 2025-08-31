Kis híján Atlantisszá vált Kecskemét, 1200 köbméter víz hömpölygött az utakon

Szigetvár a hatalmas szombati esőzés miatt elesett. Víz alá került az egész város, akkora vihar volt, Kecskemétet pedig azért öntötte el a víz péntek délután, mert beszakadt az út – írja a Bors.

Beszakadt az út, víz alatt Kecskemét Fotó: TV2 Tények/Borsonline.hu

A TV2 Tények információi szerint egy elöregedett csővezeték okozott gondot Bács-Kiskun vármegye székhelyén.

A 30 centi átmérőjű főnyomásvezeték meghasadt és elöntötte a várost a felszínre törő 1200 köbméternyi víz.

Akkora volt a baj, hogy ivóvízhez sem jutottak hozzá a kecskemétiek. Bár a víz már nem ömlik a csőből, még legalább egy hét, amíg helyreállítják az eredeti állapotot. A városban készített felvételeket ide kattintva nézheti meg.

Debrecenben többször beszakadt az út a múlt hónapban

Július elején Debrecen egyik legforgalmasabb szakaszán, csúcsidőszakban volt csőtörés. Elöntötte a víz Magyarország második legnagyobb városát. A hónap végén pedig egy autó alatt szakadt be az út a civisvárosban.