Beszakadt az úttest egy hűtőkocsi alatt Karcagon

Kedden délelőtt rendkívüli helyzet alakult ki Karcagon, a piaccsarnok közelében: egy leparkolt hűtőkocsi hátsó kereke alatt hirtelen beszakadt az aszfalt - írja a Szoljon.hu.

Fotó: beküldött/szoljon.hu

A baleset fél 10 körül történt. Egy szemtanú, Pánti Endre elmondta, a sofőr éppen akkor tért vissza a közeli üzletből, amikor az úttest váratlanul megrogyott a jármű alatt.

Tíz perce álltam ott, és pont akkor szakadt be, amikor kijöttem”

– idézte fel a gépkocsivezető szavait. Mire a szemtanú a helyszínre ért, a katasztrófavédelem szakemberei már megkezdték a beavatkozást.

A tűzoltók gyors munkájának köszönhetően alig fél órán belül sikerült biztonságosan kiszabadítani a kocsit.

Fa alátámasztékokat és pallókat használtak, így a jármű sérülés nélkül, önerőből el tudott hajtani a gödörből.

A Jász–Nagykun–Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a beszakadás hátterében valószínűleg egy közműhiba állhatott: az aszfalt alatti töltést kimosta a víz, emiatt rogyott meg az útburkolat. A teherautó megdőlése komoly veszélyt jelentett a járókelőkre és a közelben parkoló autókra is. A karcagi tűzoltók emelőpárnák segítségével stabilizálták a járművet, majd biztonságosan kivezették a megsüllyedt kereket. Nem sérült meg senki.

Mázlija volt annak a sofőrnek, aki egy pillanatra elvesztette uralmát a kocsija felett. Videó is készült az esetről.