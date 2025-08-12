Hírlevél

miskolci pizzéria

Egy héten belül kétszer törtek be az üzletbe – különös elméletek az esetről

44 perce
Alig egy hét telt el az előző eset óta, a miskolci pizzéria ismét áldozattá vált. A helyiek értetlenül állnak az újabb betörés híre előtt.
Alig telt el egy hét az előző eset óta, ismét betörés áldozata lett egy miskolci pizzéria. A Győri kapuban működő üzlet Facebook-oldalán számolt be arról, hogy másodszor is feltörték, és arra kérik a vendégeket, ismerősöket: ha bárki látott vagy hallott valamit, írjon nekik privát üzenetet – írja a Boon.hu.

A pizzéria már másodszor esett betörés áldozatául egy héten belül
A pizzéria már másodszor esett betörés áldozatául egy héten belül
Fotó: Vajda János

Az első betörésnél a tolvaj nemcsak a pizzériát, hanem több közeli szolgáltatót is kifosztott. A zsákmány között voltak üdítők, hűtőből kivett termékek, iPadek, mobiltelefonok, kisebb gépek, valamint jelentős mennyiségű készpénz a kasszából és a széfekből. A kár ellenére a pizzéria rövid időn belül újra megnyitott.

Újabb betörés rázta meg a Győri kaput

Most azonban újra megtörtént a baj. A vendégek és a környékbeliek felháborodással reagáltak a közösségi oldalon: sokan értetlenül állnak az esetek sorozata előtt, és felteszik a kérdést, miért nincs a környéken hatékony kamerás megfigyelés. Volt, aki úgy vélte, hogy akár egy haragosa is lehet az üzlet tulajdonosának, mert elég különös, hogy ilyen rövid időn belül már másodjára károsítják meg őket.

Valakinek nagyon szúrhatják a szemét, mert ez már tényleg hihetetlen, nagyon sajnálom

– írta az egyik vendég az újabb betörés hírére reagálva.

