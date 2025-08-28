A gyereket is vitte magával a betörő

Az Encsi Rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt indított eljárást három vilmányi betörő ellen, akik közül a legidősebb 41, a legfiatalabb pedig mindössze 15 éves.

Három betörő, köztük egy kiskorú gyermek rabolt.

Fotó: Police.hu

Jelenleg őrizetben vannak a betörők

Egy 41 éves vilmányi férfi 2024 novembere óta több mint tíz alkalommal tört be különböző önkormányzati épületekbe és lakóházakba. A lopások során főként kéziszerszámokat, lámpákat, elektronikai eszközöket, ruházati cikkeket és élelmiszert tulajdonított el több százezer forint értékben. Egyes esetekben fiatalkorú segítője is volt, ezért a hatóság kiskorú veszélyeztetésének gyanúját is vizsgálja.

Nem egyedi eset a vilmányi sorozatbetörő története: hasonló bűncselekmény történt nemrég Tokodon is, ahol ismeretlen tettesek a polgármesteri hivatal épületébe hatoltak be. A tolvajok ott is értékes eszközöket vittek magukkal, jelentős kárt okozva. A két ügy is jól mutatja, hogy az önkormányzati intézmények is bekerülhetnek a fosztogatók célkeresztjébe. Bővebben olvashatnak erről az esetről az Origo.hu oldalán.