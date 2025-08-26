Vérprofi, albán betörőbanda tagjaira csaptak le a magyar zsaruk

Minden április 14-én kezdődött, amikor betöréshez riasztották a rendőröket. Az egyik legnagyobb hazai áruházlánc szegedi boltjába hatoltak be ismeretlenek, akik kifosztották a trezort. A bűncselekményt profik követték el, a szervezett betörőbanda felderítésére nyomozócsoport alakult – írja a Zsaru Magazin bejegyzésére hivatkozva a Délmagyar.hu.

Betörőbanda után nyomoztak a rendőrök Fotó: Fülöp Máté

Az ügy szálai Mosonmagyaróvárra vezettek, ahol egy ugyanazzal a módszerrel feltört bolt várta a nyomozókat.

Mivel az ügy túlmutatott Szeged városán, egy nagy, a nyomozás végére több mint százfős munkacsoportot hoztak létre.

Ennek eredményeként öt, egymással tökéletesen megegyező módszerrel elkövetett, de térben és időben elkülönülő bolti betörést göngyölítettek fel, amellyel az elkövetők addig közel 40 millió forint kárt okoztak.

Drónok és kommandósok vártak a profi betörőbanda tagjaira

A bűncselekmények vizsgálatából felépítették a bűnbanda profilját, majd kiszűrték, hogy melyek azok a boltok, ahol újra lecsaphatnak, és várták a következő akciót.

A számítás bejött, az albán bűnözők egy újabb, immár a hatodik balhéra készültek Bük községben.

Nem is sejtették, hogy a rendőrök az akcióra drónokkal is felszerelkeztek, a helyszínen pedig kommandósok és nyomozók várták őket, lesben állva.

Gyümölcsöző volt a rendőri szervek együttműködése

A tettenérés sikeres volt, így a bandát kevesebb mint egy hónapig tartó nyomozás után felszámolta az ügy felderítésére összeállított nyomozócsoport, amelyben összesen hét vármegye száz rendőre dolgozott együtt, éjt nappallá téve.

