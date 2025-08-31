Hírlevél

Rolleres

Borulnak a rolleresek, mint a búzakalász; videón a durva balesetek

A legtöbbünket nagyon tudnak idegesíteni, mégis egyre több van belőlük. Napi szinten növekszik a rolleres balesetekről szóló híradások száma. Mutatunk pár videófelvételt a legdurvábbakból.
A rendőrség is aggódik a tanév kezdete miatt. A rolleres gyerkőcöket főleg a védőfelszerelések hasznosságára figyelmeztetik. Egyre gyakrabban fordulnak elő súlyos haváriák az instabil kétkerekűekkel. A Beol.hu hívta fel a figyelmet a rájuk leselkedő veszélyekre.

rolleres
Rolleres baleset durva részletei
Fotó: Police.hu/Facebook

 

Mindig legyen bukósisak, az legyen bekapcsolva, minden körülmények között tartsák be a közlekedési szabályokat

 – hívták fel az egyenruhások az észszerű rollerezés fontosságára a figyelmet.

A békési hírportál bemutatott néhány nagyon súlyos balesetet, amelyek megelőzhetőek lettek volna a szabályok betartásával, ezeket az eseteket ide kattinva tudják elolvasni.

Az alábbi videóban pedig néhány nagyon durva rolleres balesetet láthat:

Rolleres gázolt halálra egy kétgyerekes édesapát

Halálos balesetet okozott egy 25 éves brit nő Ausztráliában, miután részegen száguldott májusban egy járdán. A tragédia egy elektromos roller vezetése közben történt Perth belvárosában, és egy kétgyermekes apa életét követelte. A nő most állt bíróság elé – számolt be róla az Origo. A megrázó tragédia részleteiről ide kattintva olvashat!

 

