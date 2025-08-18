Borzalmas hajnali baleset: vadat gázolt a kisbusz

Már hétfőn történt egy borzalmas hajnali baleset, melyben egy kisbusz gázolt vadat. A helyszínre a tűzoltók érkeztek ki: a helyszínelés valószínűleg még mindig tart a rengeteg törmelék miatt, ami az úttestet borítja – írja a bama.hu.

A 6-os úton Pécsváradnál történt a borzalmas hajnali baleset: törmelék borítja az utat

Fotó: Facebook/Sebességmérés Baranya Vármegye

Hétfő hajnalban borzalmas baleset történt Baranya vármegyében, a 6-os úton Pécsvárad közelében. A portál információi szerint egy Renault-kisbusz gázolt vadat, aminek következtében a jármű eleje teljesen összetör, a törmelékek szétszóródtak az úttesten. A hatóságok jelenleg is a helyszínen dolgoznak, a rengeteg törmelék miatt fennakadásokra kell számítani. A BAMA kereste az esettel kapcsolatban a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, azonban még nem kaptak választ a baleset részleteivel kapcsolatban.

Az M1-esen is történhetett valami, ugyanis hatósági zárás van érvényben: a 81-es útra nem lehet lehajtani, kerülni kell.