Borzalmas közúti tragédia: két halottja, tizenkét sérültje van a tömegbalesetnek

Súlyos karambolról érkezett hír: a borzalmas közúti tragédia Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt ma, azaz csütörtök délután, egy mikrobusz és egy személyautó ütközött – tudatta a szon.hu.

Borzalmas közúti tragédia: két halott és 12 sérült a Nyírmihálydinál történt súlyos balesetben

Fotó: Traffipax Nyírbátor és környéke/K.Zs.

Borzalmas közúti tragédia: halálos karambol, sok sérült

A portál információi szerint 12 sérültje van a mai borzalmas balesetnek, melyben ketten életüket vesztették. A helyszínre két mentőhelikopter és számos mentőegység is kiérkezett, de a két súlyos sérültön már nem tudtak segíteni.

Az ütközés a 471-es út 35-ös kilométerszelvényének közelében – Nyírmihálydi térségében – történt. Egy kisbusz és egy személyautó csapódott egymásba, az utóbbi végül az árokban landolt. A nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre és megkezdték a helyszínelést és az utasok és járművek mentését.

Úgy tudni, a kisbuszban összesen nyolc ember utazott. A helyszínre érkező tűzoltók az autóból két sérültet szabadítottak ki. A mentés és helyszínelés idejére az érintett útszakaszon teljes útzár van érvényben.

