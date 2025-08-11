Borzalmas tragédia: 16 éves fiú zuhant ki az ablakon

Borzalmas tragédia történt Sopronban: egy kamaszfiú kizuhant a negyedik emeleti lakásuk ablakán és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudtak rajta segíteni. A mentők a riasztást követően pár percen belül a helyszínre érkeztek, de már csak a halál tényét tudták megállapítani. Egyelőre nincs több információ arról, hogyan történhetett a szörnyű baleset és a mentők sem adtak még egyelőre tájékoztatást a részletekről – írja a kisalfold.hu.
A napokban történt egy szörnyű halálos kerékpárbaleset is Balatonbogláron, amikor egy bicikliző férfi váratlanul rosszul lett, emiatt elesett és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, ami végzetesnek bizonyult. A szemtanúk azonnal segítséget hívtak hozzá, azonban hiába kezdték meg az újraélesztését, már nem tudtak rajta segíteni a kiérkező mentősök.