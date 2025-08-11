Borzalmas tragédia: 16 éves fiú zuhant ki az ablakon

Borzalmas tragédia történt Sopronban: egy kamaszfiú kizuhant a negyedik emeleti lakásuk ablakán és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudtak rajta segíteni. A mentők a riasztást követően pár percen belül a helyszínre érkeztek, de már csak a halál tényét tudták megállapítani. Egyelőre nincs több információ arról, hogyan történhetett a szörnyű baleset és a mentők sem adtak még egyelőre tájékoztatást a részletekről – írja a kisalfold.hu.

A mentők azonnal kiérkeztek a borzalmas tragédia helyszínére: már nem tudtak segíteni

Fotó: MW-archívum

