Bosszút forralt a rendőr ellen, döntött a sorsáról a bíróság

Augusztus 4-én fogtak el a rendőrök egy büntetett előéletű 36 éves rimóci férfit, aki a volt élettársának küldött üzenetekben azzal fenyegetőzött, hogy megöli az őt elfogó és börtönbe juttató rendőrt. A bűnöző bosszút forralt és erről a közösségi médiában is közzétett posztokat. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája letartóztatást rendelt el.

Bosszút forralt a rendőr ellen, a bíróság letartóztatást rendelt el.

Fotó: Nógrád Vármegyei Főügyészség

Bosszút forralt a bűnöző

A Nool.hu szerint nemcsak az őt hűvösre juttató nyomozót, hanem annak családját is fenyegette a büntetett előéletű férfi, aki május 31-én szabadult egy büntetés-végrehajtási intézetből. Augusztus 3-án a bűnöző épp volt élettársával chatelt, amikor megemlítette a nőnek, hogy meg fogja ölni a rendőrt. Szándékának azzal is nyomatékot adott, hogy képet küldött az asszonynak egy, a birtokában levő pisztolyról. A nő azonnal értesítette a rendőrt, aki mindezt jelezte kollégáinak. Másnap a rimóci férfit a Terrorelhárítási Központ kommandósai vették őrizetbe, otthonából előkerült a lőfegyvernek látszó tárgy is, ami csupán egy patronos pisztoly volt.

A gyanúsítottat hamis vád és emberölés előkészülete miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását is, amit a bíróság elrendelt, ám a gyanúsított fellebbezést jelentett be, így a döntés még nem végleges.