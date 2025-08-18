Bravúros parkolás: az év manőverét mutatta be egy sofőr, ilyet még biztosan nem látott – videó

Egy titokzatos jármű borzolta a kedélyeket hétfőn Soltvadkerten: a település határában egy autó fejjel lefelé, lényegében az orrán állva várta sorsát a város határát jelző táblánál egyensúlyozva - olvasható a Baon.hu-n, ahol képgaléria és videó is megtekinthető. A helyszínen többször is kisebb torlódást alakult ki, mivel a sofőrök szerettek volna elcsípni egy jó fotót a bravúros parkolásról.

Fotó: Pozsgai Ákos

Bravúros parkolás vagy baleset?

A Baon.hu kérdéseket küldött az esettel kapcsolatban a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak, akik egyelőre nem válaszoltak. A jármű biztosan nem annak az ingatlannak a tulajdonosáé, amelynek a kerítésén éppen pihen a gépkocsi. A Baon információi szerint a család hétfőn ért haza a nyaralásból, ám a szokatlanul leparkolt járműről készült képek hamarabb eljutottak hozzá.

Úgy tudni, a baleset péntek hajnalban történhetett, az autóról azóta leszerelték a rendszámot és a sorsára hagyták. A gépkocsiról készült képek a Facebook népét is megihlették, többen azt kérdezték, hogy ki csinálta a kerítést, amely láthatóan jól bírja a strapát. Mások azzal viccelődtek, hogy az autó nagyon helytakarékosan parkolt, hiszen így csak egy fél helyet foglal el.

