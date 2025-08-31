Brutális állatkínzás: kikötözött lótetem és éhező kiskutya fogadta az állatmentőket Mezőkovácsházán

Szerda este bejelentést kaptak a Békés vármegyei Mezőkovácsházán élő állatmentők, ami után azonnal elindultak az éhező kis tacskóért. Amikor rátaláltak a 67-es majortól alig 1 kilométerre a Battonyai úton, a szavuk is elált. Brutális állatkínzás nyomaira bukkantak - írta meg a Beol.hu.

A brutális állatkínzás bizonyítékai: szemét, mocsok az út melletti illegális szemétlerakónál Forrás: Facebook/Beol.hu

Ott van egy aszfaltozott leágazás. Egy földtulajdonos is elborzadt a látványtól, aki elsőként értesült az ottani körülményekről. Pokoli körülmények vártak bennünket"

– elevenítették fel a MezőMancsok Állatvédő Egyesület tagjai, akik fotókat is készítettek a helyszínen. Az ott készült gépgaléria ide kattintva elérhető, de figyelem, nem ajánlják gyermekeknek és gyengébb idegzetűeknek!

A brutális állatkínzás nyomai még a tapasztalt állatvédőket is megviselte

A kiskutyát nagy nehezen, de sikerült megfogniuk. A kikötött, 2 hónapos lótetemmel és a többi elhullott állat látványával viszont nem nagyon tudtak mit kezdeni.

Amerre néztünk, az emberi embertelenség következményeivel, a nemtörődöm, felelőtlen hozzáállás nyomaival szembesültünk. Letaglózó, ami ott várt bennünket, az állatorvosokat, a rendőröket"

– mondta a Beol.hu-nak Raczkó Enikő, aki megmentette a tacskó életét. A bolhától, féregtől azóta megszabadított kutya a Happy nevet kapta és reményt egy boldog, új életre.

Brutális állatkínzás ügyében nyomoztak a mezőkövesdi rendőrök. Számszeríjjal lőttek le egy utcán sétáló macskát májusban.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: