Rendkívüli

Sajtóinformáció: az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított férfi ukrán titkosügynök volt

áldozat

Brutális augusztus 20.: gyilkosságok, halálesetek, késelés is történt az államalapítás ünnepén

Az államalapítás ünnepén sajnos nem csak a látványos rendezvényekről szóltak a hírek. A nap során történt tragédiák között brutális balesetek és erőszakos cselekmények is szerepeltek.
Államalapításunk ünnepe idén is eseménydúsan zajlott: a városok és települések programjai mellett sajnos több váratlan és tragikus esemény is árnyékolta az augusztus 20-i napot. A hagyományos ünnepi rendezvények mellett a rendőrség és a mentőszolgálatok több brutális esethez is riasztást kaptak.

Brutális balesetek és tragédiák az augusztus 20-i hétvégén
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Brutális események Nagydorogtól Szegedig

A közbiztonság és a közlekedés szempontjából is kiemelt figyelmet igényeltek.

Tragédia Nagydorogon: gyilkosság áldozata lett egy eltűnt csecsemő

Augusztus 20-án indított nyomozást a rendőrség egy eltűnt csecsemő ügyében Nagydorogon. A hatóságok nagy erőkkel keresték a gyermeket, akinek holttestét végül a település határában, egy kukoricásnál találták meg. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást, mivel a gyermek tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen áldozat volt. A rendőrség a következő napokban ígért részletesebb tájékoztatást az ügyben.

Azonban az eset nem egyedi:

  • 2013-ban Tatán egy anya rejtette konténerbe megfojtott kisbabáját
  • 2008-ban Mocsa településen egy édesanya dobta emésztőgödörbe gyermekét

A további Magyarországon történt csecsemőgyilkosságokért olvassa el az erről szóló cikkünket!

Halálos zuhanás Szegeden: negyedik emeletről esett ki egy nő

Szerda este tragédia történt Szegeden, ahol egy nő kizuhant egy Retek utcai panelház negyedik emeleti ablakából. A helyszínre elsőként kiérkező rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, de a sérült a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség közlése szerint a haláleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Hasonló eset történt augusztus 11-én Sopronban is, ahol egy 16 éves fiú zuhant le a negyedik emeletről.

Brutális vadgázolás Zamárdinál: két autó is elütötte ugyanazt az állatot, rommá tört egy Suzuki

Súlyos baleset történt a 7-es főúton Szántód és Zamárdi között. Két személyautó is összeütközött ugyanazzal a nagyvaddal, amely hirtelen az útra futott. Az egyik jármű, egy Suzuki Ignis, szinte teljesen megsemmisült: az ajtó kiszakadt, a motortér pedig harmonikaszerűen összeroppant.

A balesetben egy ember súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. A forgalom helyreállításán a siófoki hivatásos tűzoltók és a Kőröshegy Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai dolgoztak.

Balhé tört ki a szolnoki tűzijáték után, videó is készült az esetről

Szolnokon, az augusztusi tűzijáték után nem várt utcai verekedés zavarta meg az éjszaka nyugalmát. A Szapáry úti hamburgerező előtt egy társaság keveredett hangos vitába, amelyet egy járókelő videóra is rögzített. A felvételen látszik, ahogy egy fehér pólós fiatal ordibálni kezd, majd egy hatalmas pofontól a földre kerül, és elejti a nála lévő deszkát.

A dulakodás ezzel nem ért véget: valaki felkapta a deszkát, és a földön fekvő férfit fejbe ütötte, majd egy rúgás is elcsattan. A balhé végét már nem rögzítette a kamera, de a közösségi oldalakon terjedő videó így is nagy figyelmet keltett.

A szolnoki balhé helyszíne fényes nappal
Fotó: Szoljon.hu

Késelés az augusztus 20-i ünnepségen Mosonmagyaróváron

A Bagossy Brothers Company koncertje alatt dulakodás alakult ki a mosonmagyaróvári Szent István úton, amely késelésbe torkollott. Szemtanúk szerint a rendőrök gyorsan közbeléptek, és a helyszínen letepertek egy férfit.

A hatóság közlése szerint az 53 éves elkövetőt elfogták, és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. A megkéselt férfi szerencsére nem szenvedett életveszélyes sérüléseket, ellátását a helyszínen biztosító egészségügyi szolgálat végezte.

 

