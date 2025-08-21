Brutális augusztus 20.: gyilkosságok, halálesetek, késelés is történt az államalapítás ünnepén

Államalapításunk ünnepe idén is eseménydúsan zajlott: a városok és települések programjai mellett sajnos több váratlan és tragikus esemény is árnyékolta az augusztus 20-i napot. A hagyományos ünnepi rendezvények mellett a rendőrség és a mentőszolgálatok több brutális esethez is riasztást kaptak.

Brutális balesetek és tragédiák az augusztus 20-i hétvégén

Brutális események Nagydorogtól Szegedig

Tragédia Nagydorogon: gyilkosság áldozata lett egy eltűnt csecsemő

Augusztus 20-án indított nyomozást a rendőrség egy eltűnt csecsemő ügyében Nagydorogon. A hatóságok nagy erőkkel keresték a gyermeket, akinek holttestét végül a település határában, egy kukoricásnál találták meg. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást, mivel a gyermek tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen áldozat volt. A rendőrség a következő napokban ígért részletesebb tájékoztatást az ügyben.

Azonban az eset nem egyedi:

2013-ban Tatán egy anya rejtette konténerbe megfojtott kisbabáját

2008-ban Mocsa településen egy édesanya dobta emésztőgödörbe gyermekét

A további Magyarországon történt csecsemőgyilkosságokért olvassa el az erről szóló cikkünket!

Halálos zuhanás Szegeden: negyedik emeletről esett ki egy nő

Szerda este tragédia történt Szegeden, ahol egy nő kizuhant egy Retek utcai panelház negyedik emeleti ablakából. A helyszínre elsőként kiérkező rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, de a sérült a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség közlése szerint a haláleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Hasonló eset történt augusztus 11-én Sopronban is, ahol egy 16 éves fiú zuhant le a negyedik emeletről.

Brutális vadgázolás Zamárdinál: két autó is elütötte ugyanazt az állatot, rommá tört egy Suzuki

Súlyos baleset történt a 7-es főúton Szántód és Zamárdi között. Két személyautó is összeütközött ugyanazzal a nagyvaddal, amely hirtelen az útra futott. Az egyik jármű, egy Suzuki Ignis, szinte teljesen megsemmisült: az ajtó kiszakadt, a motortér pedig harmonikaszerűen összeroppant.