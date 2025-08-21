Brutális augusztus 20.: gyilkosságok, halálesetek, késelés is történt az államalapítás ünnepén

Államalapításunk ünnepe idén is eseménydúsan zajlott: a városok és települések programjai mellett sajnos több váratlan és tragikus esemény is árnyékolta az augusztus 20-i napot. A hagyományos ünnepi rendezvények mellett a rendőrség és a mentőszolgálatok több brutális esethez is riasztást kaptak.
Augusztus 20-án indított nyomozást a rendőrség egy eltűnt csecsemő ügyében Nagydorogon. A hatóságok nagy erőkkel keresték a gyermeket, akinek holttestét végül a település határában, egy kukoricásnál találták meg. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.
A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást, mivel a gyermek tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen áldozat volt. A rendőrség a következő napokban ígért részletesebb tájékoztatást az ügyben.
Szerda este tragédia történt Szegeden, ahol egy nő kizuhant egy Retek utcai panelház negyedik emeleti ablakából. A helyszínre elsőként kiérkező rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, de a sérült a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség közlése szerint a haláleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Hasonló eset történt augusztus 11-én Sopronban is, ahol egy 16 éves fiú zuhant le a negyedik emeletről.
Súlyos baleset történt a 7-es főúton Szántód és Zamárdi között. Két személyautó is összeütközött ugyanazzal a nagyvaddal, amely hirtelen az útra futott. Az egyik jármű, egy Suzuki Ignis, szinte teljesen megsemmisült: az ajtó kiszakadt, a motortér pedig harmonikaszerűen összeroppant.
A balesetben egy ember súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. A forgalom helyreállításán a siófoki hivatásos tűzoltók és a Kőröshegy Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai dolgoztak.
Szolnokon, az augusztusi tűzijáték után nem várt utcai verekedés zavarta meg az éjszaka nyugalmát. A Szapáry úti hamburgerező előtt egy társaság keveredett hangos vitába, amelyet egy járókelő videóra is rögzített. A felvételen látszik, ahogy egy fehér pólós fiatal ordibálni kezd, majd egy hatalmas pofontól a földre kerül, és elejti a nála lévő deszkát.
A dulakodás ezzel nem ért véget: valaki felkapta a deszkát, és a földön fekvő férfit fejbe ütötte, majd egy rúgás is elcsattan. A balhé végét már nem rögzítette a kamera, de a közösségi oldalakon terjedő videó így is nagy figyelmet keltett.
A Bagossy Brothers Company koncertje alatt dulakodás alakult ki a mosonmagyaróvári Szent István úton, amely késelésbe torkollott. Szemtanúk szerint a rendőrök gyorsan közbeléptek, és a helyszínen letepertek egy férfit.
A hatóság közlése szerint az 53 éves elkövetőt elfogták, és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indítottak ellene eljárást. A megkéselt férfi szerencsére nem szenvedett életveszélyes sérüléseket, ellátását a helyszínen biztosító egészségügyi szolgálat végezte.