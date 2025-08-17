Brutális baleset a 13-as főúton: gyerek is megsérült

Augusztus 16-án két autó összeütközött Nagyigmánd és Kisigmánd között a 13-as főúton – írta meg a Kemma.hu. A brutális baleset helyszínére tűzoltók és mentők is érkeztek.
Az Országos Mentőszolgálat munkatársa arról beszélt a helyi újságíróknak, hogy a helyszínről három embert,
köztük egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel, egy nőt pedig súlyos sérültként,
stabil állapotban vittek kórházba.
Ugyanezen a napon Kiskunfélegyházánál is hasonló történt. Az M5-ös autópályán egy bolgár rendszámú kisbusz Kecskemét felé haladt, amikor egy nagy sebességgel érkező autó hátulról belerohant. Ebben a brutális balesetben heten sérültek meg, köztük négy gyermek.