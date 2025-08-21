Hírlevél

Zamárdi

Brutális baleset: két autó is elütötte ugyanazt az állatot, a Suzuki rommá tört a karambolban

Augusztus 20-án este két autó is elgázolta ugyanazt a vadat Szántód és Zamárdi között. A brutális balesetben egy Suzuki Ignis rommá tört: ajtaja kiszakadt, a motortér harmonikaszerűen összecsuklott.
ZamárdiSzántódbrutális balesetjárműrombalesetvadgázolásSuzukiszemélyautó

Vadgázolás történt szerdán este a 7-es főúton, méghozzá nem is akármilyen: két személyautó is ütközött egy nagyvaddal Zamárdi és Szántód között – írta a Sonline.hu. Az eredmény egy brutális baleset lett, amelyben az egyik autó ronccsá tört.

Kiszakadt ajtó, elfojt hűtővíz jelzi az ütközés erejét a brutális balesetben, amelyben rommá tört egy Suzuki Ignis.
Fotó: Kőröshegyi Polgárőr Egyesület

Brutális baleset: rommá tört az Ignis

A helyszínen a siófoki hivatásos tűzoltók és a Kőröshegy Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai segítettek helyreállítani a forgalmat. A balesetben egy ember súlyosan megsérült, így a mentőket is riasztani kellett. 

Legutóbb néhány napja írtunk arról, hogy mire kell figyelnie az autósok, ha vad kerülne eléjük az úton. Az őzek násza most ért véget, ám kezdődik a szarvasbőgés, így egyre több ilyen esetre számíthatnak a sofőrök. A legfontosabb információkért kattintson az Origo.hu korábbi cikkébe.

 

