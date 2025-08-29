Reggeli sokkoló: apró cafatokra szakadt a kamionnal ütköző autó – helyszíni képek

Hírlevél

Iszonyú erejű frontális karambol történt csütörtökön kora délután a 27-es főúton. A brutális balesetben egy személyautó és egy kamion ütközött, előbbi a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A szerencsétlenség egy halálos áldozatot követelt.
Csütörtökön kora délután brutális baleset történt Borsodban, a 27-es főút negyvenedik kilométerszelvényénél: eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött egy autó és egy kamion. A gépjármű vezetője a helyszínen meghalt.

Cafatokra szakadt az a személyautó, amely kamionnal ütközött a 27-es főúton. A brutális balesetben egy ember meghalt
Fotó: Boon.hu/U.T.

Brutális baleset: beszorult a roncsokba a sofőr

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság úgy tájékoztatta a Boon.hu-t, hogy a szerencsétlenség délután 2 óra körül történt. A személygépkocsi sofőrje a frontális karambolt követően beszorult a járműbe és mire megérkeztek a mentők, már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A 45 éves kamionsofőr könnyebb sérülésekkel került kórházba. A Boon.hu oldalán képgalériát is közzétettek a baleset helyszínéről, a fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.

Csütörtökön egy másik súlyos szerencsétlenség is nagy sajtófigyelmet kapott: egy személygépjármű lerepült az M7-es autópályáról Balatonboglár térségében, és végül egy fának csapódva állt meg. Az autó négy utasa súlyos sérüléseket szenvedett, az esethez mentőhelikoptert is riasztottak.

 

 

