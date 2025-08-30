Mentőhelikoptert kellett riasztani a szombat délutáni haváriához. A brutális balesetben három jármű robbant egymásba, sokan sérültek meg – írja a Szoljon.hu, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye alapján.

Brutális baleset: igazi dráma a 4-es főúton, sok a sérült, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltóknak három embert kellett feszítővágó segítségével kiszabadítani az egyik autóból. A kisbuszban nyolcan utaztak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Nyitókép: Illusztráció (Tóth Imre/Haon.hu)