brutális baleset

Igazi dráma a 4-es főúton, sok a sérült

Kisújszállásnál, a 4-es főút 143-as kilométerénél hatalmas karambol történt. A brutális balesetben két személyautó és egy kisbusz ütközött össze.
Mentőhelikoptert kellett riasztani a szombat délutáni haváriához. A brutális balesetben három jármű robbant egymásba, sokan sérültek meg – írja a Szoljon.hu, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye alapján.

A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltóknak három embert kellett feszítővágó segítségével kiszabadítani az egyik autóból. A kisbuszban nyolcan utaztak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Nyitókép: Illusztráció (Tóth Imre/Haon.hu)

 

