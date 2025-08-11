Roncsok hevernek mindenütt, brutális baleset miatt áll a forgalom a főúton – helyszíni fotók

Elképesztő erejű karambol történt hétfő délelőtt a 4-es főúton, melynek során egy motoros személygépkocsival ütközött a főút 266-os kilométerénél levő M3-as autópályára vezető lehajtónál, Nyíregyháza mellett. A brutális baleset miatt a Nyíregyháza felé vezető oldalt ideiglenesen lezárták a forgalom elől. A szerencsétlenség helyszínéről a Szon.hu tett közzé képeket.

Brutális baleset Nyíregyháza közelében, az M3-as autópálya lehajtójánál Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Bordás Béla városgondnok a balesettel kapcsolatban nyilatkozott a hírportálnak:

A motorkerékpáros Császárszállás felől Nyíregyháza felé tartott a főútvonal szélső forgalmi sávjában, mikor a szemből érkező személygépjármű nem adta meg az egyenesen haladó motorkerékpárnak az elsőbbséget, balra nagy ívben elkezdett kanyarodni, és összeütköztek. A baleset következtében a motoros megsérült, a kiérkező mentők ellátás után kórházba szállították. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, illetve megszüntették a tűz és robbanásveszélyt, mert a motorkerékpárból folyt a benzin.

A rendőrség ideiglenesen lezárta a főútvonal mindkét sávját, jelenleg a baleset okát és körülményeit vizsgálják. A balesetben érintett személyek külföldi állampolgárok. A szerencsétlenségről készült képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

Brutális baleset miatt teljes volt a káosz az M7-esen

Tegnap újra elesett az M7-es autópálya, ami hétvégenként túlterhelt csak igazán. Tegnap is csak nagyon lassan lehetett haladni, estére pedig teljes káosz alakult ki a főváros felé vezető szakaszon. Részletekért kattintson az Origo-ra!